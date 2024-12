Medienrat vergibt DAB-Kapazität an Radio Galaxy Allgäu

(München) Junge Zielgruppe und mehr Programmvielfalt: Radio Galaxy Allgäu, ein auf Basis des Galaxy-Mantelprogramms eigens für die Region produziertes Angebot der Digitaler Rundfunk Bayern GmbH & Co. KG, bekommt die für das Verbreitungsgebiet Allgäu-Donau-Iller ausgeschriebene DAB-Kapazität. Entsprechende Datenkapazitäten werden für zehn Jahre, befristet bis zum 31. Dezember 2034, zugewiesen. Das hat der Medienrat der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) heute entschieden.

Dr. Thorsten Schmiege, Präsident der BLM: „Ab 2025 wird die junge Zielgruppe der 14- bis 29-Jährigen von den Radiosendern im Sendegebiet Allgäu-Donau-Iller nicht mehr bedient. Galaxy Allgäu will diese Zielgruppe im Gebiet erschließen und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Vielfalt in der Region. Mit dem besonderen Galaxy-Musikformat hat der Sender das Potenzial, junge Hörerschichten fürs Radio zu erreichen, die von bestehenden Angeboten so nicht abgedeckt werden. Damit trägt die heutige Entscheidung des Medienrats zur Ausgewogenheit aller Programme im Allgäu bei.“

Das bekannte Galaxy-Format bietet aktuelle Charts-Musik (CHR), Unterhaltung und regionale Informationen. Das Programm von Radio Galaxy Allgäu wird im Funkhaus Nürnberg produziert und von dort auch gesendet. Das sehr interaktiv gestaltete Programm soll um Allgäu-Nachrichten erweitert werden. Um den Informationsbedürfnissen am Standort gerecht zu werden, sind zudem Kooperationen mit Tageszeitungen vor Ort geplant.

