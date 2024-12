Verlängerung von Kapazitätszuweisungen nach dem Modell der Audio-Strategie 2025

(München) Der Medienrat der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) hat in seiner Sitzung am 5. Dezember 2024 die Stützfrequenzen von Radio Horeb (105,2 in Balderschwang, 89,9 in Ursberg), Rock Antenne (87,9 in Augsburg, 94,5 in München) und ego FM (94, 8 in Augsburg, 100,8 in München, 103,6 in Nürnberg, 107,5 in Regensburg, 95,8 in Würzburg, 106,2 in Erlangen) zunächst bis zum 30. Juni 2030 und zusätzlich um zwei weitere Jahre, bis 30. Juni 2032, verlängert.

Außerdem verlängerte der Medienrat die UKW-Hörfunkfrequenz des lokalen Angebots max neo in Nürnberg (106,5) zunächst bis zum 30. Juni 2030 und zusätzlich um zwei weitere Jahre, bis 30. Juni 2032. Die dazugehörige DAB-Kapazität wurde bis 30. Juni 2033 zugewiesen.

Allen Anbietern wurde aufgegeben, die digitale Hörfunkverbreitung über DAB mit der Verlängerung der UKW-Zuweisungen im Tagesprogramm der Sender zu bewerben.

Bereits in seiner Sitzung vom 11. Juli 2024 hatte der Medienrat den Großteil der Zuweisungen der bayerischen originären UKW-Kapazitäten lokaler, regionaler und landesweiter Anbieter gemäß der Audio-Strategie 2025 verlängert. Allen Verlängerungen liegt das in der Audio-Strategie 2025 festgehaltene, abschnittsweise Vorgehen für den geplanten Umstieg von UKW auf DAB zugrunde. Sämtliche privaten Radiosender in Bayern sind bereits seit 2020 simulcast, also über UKW und DAB+, zu hören.

