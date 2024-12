(Marxzell) Zum Monatswechsel November/Dezember 2024 hat die ON AIR Support GmbH die Sendeanlagen Reutlingen und Witthoh in Betrieb genommen. Der Sender Reutlingen verbessert die Indoor Versorgung in Reutlingen und Tübingen erheblich und versorgt auch einige Straßenzüge in den beiden Städten, welche nicht optimal versorgt waren. Der Sender Witthoh verbessert den Empfang auf der A81, Abschnitt Geisingen – Beuren. Außerdem wird der Landkreis Tuttlingen durchgehend versorgt.

