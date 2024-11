Drei neue DAB+ Sender für Ost-und Mittelhessen

(Frankfurt) In Osthessen startet der Sender Rhön am 28. November 2024 seine reguläre Verbreitung der hr-Hörfunkwellen im DAB+ Standard und sorgt für eine bessere Mobilversorgung der Region, zum Beispiel beim Autofahren. Der neue Sender verbessert zudem insbesondere die Versorgung in Gebäuden von Hilders über Gersfeld bis Ebersburg.

Zudem sendet der hr seit Juli bzw. August 2024 auch neu über die Sender Schlüchtern und Herborn-Burg in Mittelhessen. Neben einem stabileren Mobilempfang verstärken die Sender insbesondere den DAB+ Indoor-Empfang in Schlüchtern und Umgebung sowie in und um Herborn, Burg und Dillenburg.

Der weitere DAB+ Sendernetzausbau des Hessischen Rundfunks für das Jahr 2025 befindet sich derzeit in Planung und Vorbereitung.

Einen Überblick zum DAB+ Empfang der hr-Hörfunkprogramme in Hessen gibt die hr-Prognosekarte. Die Karte kann auf der hr-Internetseite hr.de/dabplus abgerufen werden. Ausgewiesen wird hier sowohl der Empfang zu Hause als auch mobil unterwegs. Einen Empfangsüberblick für Deutschland liefert die DAB+ Versorgungsprognose auf dabplus.de/Empfang. Die Versorgung des neuen Senders Rhön wird voraussichtlich mit dem nächsten Kartenupdate ab Januar 2025 hinterlegt sein.

