München bekommt erstmals ein offizielles Weihnachtsradio!

(München) Glitzernde Premiere: München bekommt in diesem Jahr erstmals ein offizielles Weihnachtsradio! Der Radiosender 089Kult wird ab Freitag, den 29. November, pünktlich zum ersten Adventswochenende, sein Programm komplett umstellen und rund um die Uhr nur noch die schönsten Weihnachts-Kult Hits senden. Von „Driving Home for Christmas“ bis „Let it Snow“ – nonstop laufen Weihnachtshits, die festliche Stimmung und Vorfreude verbreiten.

„Gerade in diesen Zeiten sehnen sich die Menschen nach friedlicher Weihnachtsstimmung. Mit unserem Weihnachtsradio wollen wir genau das bieten“, sagt Konrad Schwarz, Content-Verantwortlicher bei 089Kult. Besonders freut er sich auf das Jubiläum des Klassikers „Last Christmas“, der vor genau 40 Jahren erschien. Lokale Künstler und Künstlerinnen aus München und Umgebung sind eingeladen, ihre eigenen Versionen des Hits einzuspielen, die dann täglich um 7 Uhr gesendet werden.

Neben der festlichen Musik bleiben alle gewohnten Inhalte erhalten: Nachrichten, Kultur-News, Wetter, Verkehr und aktuelle Geschichten aus der Region. Das 089Kult Weihnachtsradio startet am 29. November um 6 Uhr und läuft bis einschließlich 26. Dezember. Empfangen kann man den Sender in München und Umgebung auf DAB+ und online auf 089Kult.de.

