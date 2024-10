BR startet neuen DAB+ Sender in Fürstenfeldbruck. DAB+ Regelbetrieb jetzt auch am Sender Oberfrauenwald

(München) Der Bayerische Rundfunk sendet sein DAB+ Angebot ab sofort auch vom Senderstandort Fürstenfeldbruck (Schöngeising) in Oberbayern. Der neue Sender verbessert den DAB+ Empfang in der Stadt Fürstenfeldbruck und in weiten Teilen des Landkreises erheblich. Spürbare Verbesserungen gibt es auch in Gebieten des Landkreises Starnberg (Herrsching, Inning, Seefeld) sowie im Landkreis Landsberg am Lech (Eching, Greifenberg, Schondorf, Utting und Windach).

In Niederbayern wird der DAB+ Sender Oberfrauenwald zum 23. Oktober in den regulären Betrieb überführt: Der Sender versorgt die östlichen Teile der Landkreise Passau und Freyung-Grafenau. Mit einem DAB+ Radio lassen sich zehn BR-Programme sowie viele Privatradios empfangen. Das bayernweite DAB+ Sendernetz wächst damit auf 90 Standorte.

Neben einer besseren Klangqualität bietet DAB+ eine deutlich größere Programmvielfalt als UKW. Über DAB+ sind zusätzlich die Volks- und Blasmusikwelle BR Heimat, das Schlagerradio BR Schlager und das junge BR-Programm PULS in hervorragender Audioqualität zu hören. Hinzu kommen der Ereigniskanal BR24live und BR Verkehr. Die beliebten und bekannten Radiowellen BAYERN 1, Bayern 2, BAYERN 3, BR-KLASSIK, BR24 sowie viele private Programme sind ebenfalls über DAB+ in exzellenter Digitalqualität an den neuen Standorten empfangbar.

Zum Empfang der digitalen Programme benötigen Hörerinnen und Hörer ein DAB+ Radio. Die BR-Programme lassen sich mit einem automatischen Sendersuchlauf sehr einfach finden.

Bayernweit vergrößert sich das DAB+ Sendernetz mit der Inbetriebnahme der neuen Sender auf 90 Standorte. Dadurch verfügen 97,5 Prozent der Menschen in Bayern über Indoor-Empfang. Mobil, also im Auto sowie im Außenbereich, liegt der DAB+ Empfang bei 99,5 Prozent. Auf den Autobahnen in Bayern ist der Empfang von DAB+ überall möglich.

DAB+ Programmbelegung an den neuen Standorten:

