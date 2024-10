Neuer Standort für DAB+ in Fürstenfeldbruck

[München] Der Sender Fürstenfeldbruck bereichert ab sofort die Hörfunklandschaft von DAB+ in Bayern. Mit der Aufschaltung im Lokalnetz München (Kanal 11C) erweitert die Bayern Digital Radio GmbH das Sendernetz der bereits bestehenden Standorte am Münchner Olympiaturm, in Ismaning und Isen. Von der Aufschaltung profitieren vor allem die Regionen westlich von München, südlich der Autobahn A8 nach Stuttgart bis hin zum Ammersee-Gebiet. Der Schwerpunkt der Versorgung liegt dabei im Bereich der Stadt Fürstenfeldbruck und Umgebung. Der Sender arbeitet mit einer Leistung von 1,4 kW ERP.

Mit der neuen DAB-Sendeanlage werden in der Region München ca. 2,87 Mio. Einwohner*innen mit den DAB+-Programmen des Regionalnetzes München erreicht. Für ca. 2,58 Mio. Einwohner*innen ist zum Empfang der DAB+-Programme eine Zimmerantenne ausreichend. Das DAB-Netz München 11C versorgt damit nicht nur die Stadt Fürstenfeldbruck gut; der gesamte Landkreis Fürstenfeldbruck erhält durch die neue Sendeanlage eine hohe Indoorversorgung (ca. 97,7 % der Bevölkerung).

Das Netz „München“ umfasst aktuell die Radiostationen 089Kult, 95,5 Charivari, 106,4 TOP FM, DIGITAL CLASSIX, ENERGY München, M94,5, MEGARADIOmix, Münchner Kirchenradio, Radio 2DAY, Radio Arabella, Radio Galaxy, Radio Gong 96,3, Radio Lora 92,4 (Radio Feierwerk, Christliches Radio München) und Radio München.

Auch der Bayerische Rundfunk nutzt ab sofort den Standort Fürstenfeldbruck für die DAB+-Verbreitung der folgenden Stationen:

Kanal 11D: ANTENNE BAYERN, BAYERN 1 Niederbayern/Oberpfalz, BAYERN 1 Oberbayern, BAYERN 1 Mittel- und Oberfranken, Bayern 2, BAYERN 3, BR-KLASSIK, BR24, BR Heimat, BR Schlager, BR Verkehr, PULS

Kanal 10A: Arabella Bayern, BAYERN 1 Mainfranken, BAYERN 1 Schwaben, BR24live, egoFM, Radio TEDDY, ROCK ANTENNE

Eine aktuelle Empfangsprognose zu allen DAB+-Sendegebieten in Deutschland gibt es unter dabplus.de/empfang/

