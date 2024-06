Ausbau des privaten Digital-Radioangebotes DAB+ im Burgenlandkreis

(Halle) Der Ausbau des privaten Digital Radio Angebotes DAB+ geht auch in 2024 weiter. Ab dem 03. Juni wird in Pettstädt ein weiterer Sendestandort in Betrieb genommen und damit die Empfangbarkeit im Burgenlandkreis deutlich erhöht. Von dem bei Weißenfels gelegenen Sender werden künftig die von der Medienanstalt Sachsen-Anhalt (MSA) lizenzierten Radioprogramme „radio SAW“, „Rockland Sachsen-Anhalt“ und „1A Deutsche Hits“ (Veranstalter: VMG Verlags- und Mediengesellschaft mbH & Co. KG) sowie „Radio Brocken“, „89.0 RTL“ und „89.0 RTL In The Mix“ (Veranstalter: Funkhaus Halle GmbH & Co. KG) digital abgestrahlt und sind dann im Kanal 11C kristallklar per Antenne zu empfangen.

Der Vorsitzende der Versammlung der MSA, Markus Kurze, begrüßt den weiteren Ausbau der DAB+ Versorgung und betont: „Die Programme unserer Privatradiosender tragen wesentlich zur Meinungs- und Informationsvielfalt in unserem Land bei und stärken die lokale Kultur und Identität. Ziel der Medienanstalt ist es, die privaten Radioprogramme landesweit digital empfangbar zu machen und damit einen wichtigen Beitrag zur Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Stadt und Land zu leisten. Der Aufbau eines DAB+ Sendestandortes Pettstädt im Burgenlandkreis ist dazu ein nächster Schritt, den die Versammlung der Medienanstalt Sachsen-Anhalt mit Infrastrukturmittel aus ihrem Haushalt einstimmig unterstützt hat. „

radio SAW-Geschäftsführer Michael Mezödi macht deutlich: „Mit der Inbetriebnahme des DAB+ Sendestandorts Pettstädt wird eine Lücke in der digitalen terrestrischen Verbreitung der Programme der VMG Medien geschlossen. Unsere Hörerinnen und Hörer können radio SAW, ROCKLAND und 1 A Deutsche Hits endlich auch im Burgenlandkreis in brillanter digitaler Qualität hören. Dies wird durch die Investition der VMG Medien in die technische Infrastruktur des DAB+ Netzes möglich.“

Mike Bröhl, Geschäftsführer im Funkhaus Halle, freut sich vor allem über zwei erreichte Ziele: „Zum einen haben wir jetzt mit der Aufschaltung des neuen Senders die Vollversorgung in ganz Sachsen-Anhalt mit DAB+ für unsere Radiosender realisiert. Und andererseits profitieren nicht nur die Einwohner im Burgenland von unserer Investition in Pettstädt. Dank der neuen Technik können künftig weitere 600.000 Menschen im Süden des Landes ihre Lieblingssender Radio Brocken, 89.0 RTL und 89.0 RTL In The Mix in digitalem Sound mobil empfangen. Das entspricht einem Zugewinn von nochmal 22% auf dann insgesamt knapp 3,3 Millionen potenzielle Hörerinnen und Hörer in und um Sachsen-Anhalt.“

Jetzt heißt es wieder, die DAB+ Geräte neu scannen oder den DAB-Kanal 11C direkt einstellen, damit die landesweiten privaten Programme auch in Ihrer Region gefunden und gehört werden können. DAB+ steht für Digital Audio Broadcasting, weitere Informationen zu digitalem Radio DAB+ unter dabplus.de.

