bigFM kommt nach Hessen

(Kassel) Mit „bigFM Hessen“ existiert künftig ein weiteres hessisches Radioprogramm. Die Grundlage dafür hat die Versammlung der Medienanstalt Hessen in ihrer Sitzung am 27. Mai 2024 mit einem entsprechenden Beschluss geschaffen. Demnach erhält die Audiotainment Südwest GmbH & Co. KG für das Hörfunkspartenprogramm eine Zulassung für die Dauer von fünf Jahren. Die Zulassung umfasst verschiedene Verbreitungswege. Mit ihr einher geht auch die Zuweisung von digitalen Übertragungskapazitäten (DAB+) für den DAB-Multiplex Hessen Nord (Kanal 6A).

„bigFM Hessen“ verfügt über einen musikalischen Schwerpunkt, wobei vorrangig die Genres Pop, Rock, Black, Urban und R’n‘B Teil des Programms sein werden. Dabei wird insbesondere auf aktuelle Entwicklungen ein besonderer Fokus gesetzt. Zudem soll es besondere Informations- und Nachrichtenformate geben, in denen zu Geschehnissen im Land Hessen berichtet wird.

Prof. Dr. Murad Erdemir, Direktor der Medienanstalt Hessen, begrüßt den neuen Sender: „Mit ‚bigFM Hessen‘ kommt ein bekanntes Format nun auch zu uns nach Hessen, wodurch den Hörerinnen und Hörern bald ein noch vielfältigeres Hörfunkangebot zur Verfügung stehen wird. Besonders freut es mich, dass in dem Programm auch junge Talente Raum bekommen sollen. Zugleich macht diese Zulassung erneut deutlich, dass Hessen für etablierte Veranstalterinnen und Veranstalter aus ganz Deutschland ein spannendes Sendegebiet ist.“

Die Audiotainment Südwest GmbH & Co. KG mit Sitz in Mannheim ist mit ihren bigFM-Programmen bereits seit vielen Jahren in Deutschland tätig, beispielsweise in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.

