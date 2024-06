5 Jahre DAB+ in Österreich: Größter Sendestart seit 1998 steht bevor

(Wien) Das Digitalradio in Österreich feiert heuer seinen 5. Geburtstag und kann gleichzeitig auf eine Erfolgsgeschichte verweisen. Am 21. Juni 2024 kommt es zur größten Sendererweiterung an privaten Radiosendern seit dem Beginn des privaten Rundfunks im Jahr 1998.

Mehr Programme und regionaler Ausbau

Ab dem 21. Juni werden 14 weitere Programme auf DAB+ österreichweit verfügbar sein. Damit wächst das nationale Netz auf 30 Sender. Besonders erfreulich ist der Ausbau des DAB+ Netzes in den Regionen. Diese erschließen die Sendegebiete Vorarlberg, Tirol, Salzburg und Oberösterreich, Kärnten und Steiermark, Südburgenland sowie Niederösterreich und Nordburgenland. Die regionalen Sendernetze werden ebenfalls um 14 Programme erweitert.

Nationale und regionale Vielfalt

Mit den neuen Sendern wächst das digitale Radioangebot, das über DAB+ empfangen werden kann, auf insgesamt 58 Programme. Sie bieten ein breites Angebot mit einer Palette an Genres und Inhalten, von Pop und Rock über Schlager und Klassik bis hin zu Nachrichten und Sport. Dies bedeutet für die Hörer:innen eine nie dagewesene Vielfalt an Radioprogrammen. Mit der neuen Radiovielfalt auf DAB+ ab Juni wird die österreichische Radiolandschaft noch bunter. Das Angebot reicht von bekannten Namen wie Radio Arabella bis hin zu neuen Nischenprogrammen. So ist für jeden Geschmack etwas dabei. „Das ist ein großer Gewinn für die Radiolandschaft in Österreich!“, kommentiert Roman Gerner, Vorsitzender des Vereins Digitalradio Österreich.

Radio beliebter Tagesbegleiter

Auch der aktuelle Radiotest zeigt, dass das Medium Radio in Österreich ein beliebter Tagesbegleiter ist. Über 6 Millionen Menschen schalten das Radio jeden Tag ein. Täglich werden rund 202 Minuten Radio gehört.

DAB+ besonders im Auto beliebt

Seit Dezember 2020 ist digital-terrestrisches Radio in Autos laut einer EU-Verordnung verpflichtend. Seither gab es über 700.000 Pkw-Neuzulassungen. Von den Hörer:innen nutzen 60 % DAB+ im Auto. Besonders im Auto bietet DAB+ Vorteile durch den kristallklaren Klang, die Bedienfreundlichkeit, aktuelle Verkehrsmeldungen und nützliche Zusatzdienste.

Steigende Hörerzahlen von DAB+

Über eine Million Menschen in Österreich hören bereits mehrmals im Monat Radio über DAB+. Auch die Bekanntheit hat seit dem Beginn des Digitalradios in Österreich ständig zugenommen. Etwa die Hälfte der Menschen in Österreich kennt DAB+, ein Drittel der Haushalte verfügt über ein DAB+ fähiges Radio. „DAB+ hat sich in Österreich zu einem Erfolgsmodell entwickelt. Mit der großen Programmvielfalt, dem kristallklaren Klang und den zusätzlichen Funktionen bietet DAB+ eine attraktive Alternative zum UKW-Radio. Der Ausbau des DAB+ Netzes und die steigenden Hörerzahlen zeigen, dass DAB+ noch viel Potenzial in Österreich hat”, erläutert Thomas Pöcheim, Geschäftsführer des Vereins Digitalradio Österreich.

Über den Verein Digitalradio Österreich

2013 wurde der Verein Digitalradio Österreich als Plattform und Business-Enabler gegründet. Die Plattform ist aus einigen Teilnehmern der Arbeitsgruppe „Digitaler Hörfunk“ bei der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH hervorgegangen. Er bezweckt die Förderung und Entwicklung des digitalen Hörfunks in Österreich, die Weiterentwicklung der Mediengattung „Radio“ in der digitalen Medienwelt, die Etablierung des Hörfunks auf neuen Plattformen sowie die Förderung der Informationsvermittlung und Fortbildung im Bereich der elektronischen und Neuen Medien. Derzeit zählt die Plattform 28 Mitglieder aus den Bereichen Privatradio, Radiogerätehersteller, Elektro- und Elektronikindustrie, Hochschule und Handel. Weitere Informationen sind auf dabplus.at abrufbar.

