Neue Geschäftsführung bei der BAYERNWELLE

(Freilassing) Beim regionalen Radiosender BAYERNWELLE gibt es zum Jahreswechsel eine einschneidende Änderung. Nach 20 Jahren als Geschäftsführer verlässt Dietmar Nagelmüller das Unternehmen auf eigenen Wunsch. Seine Nachfolgerin wird die bisherige Marketing- und Vertriebsleitung Isabella Beck, die ebenfalls bereits seit 17 Jahren bei der BAYERNWELLE ist. Sie kennt das Unternehmen, das Programm, das Sendegebiet und die Geschäftspartner seit Jahren und ist deshalb die perfekte Nachfolgerin. Isabella Beck übernimmt ab dem 01. Januar die Geschäftsführung der BAYERNWELLE. Ihr Engagement für den Sender, Ihre Leidenschaft für die BAYERNWELLE sind beeindruckend. Ihre nachgewiesene Erfolgsbilanz in der Entwicklung und Umsetzung des Unternehmens wird auch künftig eine wichtige Rolle spielen.

Die neue Geschäftsführerin Isabella Beck zu ihrer neuen Aufgabe und zu ihren Ideen für die BAYERNWELLE: „Ich bin sehr dankbar und freue mich über die Möglichkeit und Chance, das Unternehmen auf seinem

Weg innovativ voranzutreiben. Es macht einfach Spaß, in so einem talentierten Team zu arbeiten. Ein großer Dank gilt Dietmar Nagelmüller für die wunderbare Zusammenarbeit und die wertvolle Zeit, die wir gemeinsam bei der BAYERNWELLE geteilt haben. Musik hat für mich schon immer einen ganz besonderen Platz eingenommen. Sie spricht eine wunderbare Sprache, und die Tatsache, dass ich sie mit meinem Beruf verbinden kann, ist für mich eine wahre Bereicherung. In einer sich ständig verändernden Medienlandschaft wird es weiterhin unser Ziel sein, qualitativ hochwertigen Journalismus und Inhalte aus der Region zu liefern. Die regionale Verbundenheit und die Nähe zu unseren Hörern wollen wir weiter stärken und ich freue mich auf das, was die Zukunft bringt.“

