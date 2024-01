Hoamatwelle kündigt Rückzug an

(Aiterhofen) Radio Schwany hat zum Jahreswechsel angekündigt sein Programm „Hoamatwelle“ nicht mehr über DAB+ auszustrahlen und seine DAB+ Frequenz im Raum Ingolstadt (Kanal 6A) zurückzugeben. Die Entscheidung sei ihm persönlich nicht leicht gefallen so der Inhaber Markus Schwannberger auf Facebook: „Es gibt viele Gründe sei es der neu Abschalttermin UKW 2035, oder auch der Hauptgrund das sind wie immer die Finanzen. Ein Sender wie die Hoamatwelle braucht für seinen Bestand Werbung und das war in den letzten Jahren schwierig.“ Ein genauer Abschalttermin wird in den nächsten Tagen bekannt gegeben.

