DAB+ Digitalradio Sendernetz in Baden-Württemberg erweitert

(Marxzell) Pünktlich vor den Feiertagen wurde am 21.12.2023 der Sender am Standort Kreuzwertheim fertig gestellt und in Betrieb genommen. Das meldet die ON AIR support GmbH die den Sendernetzbetrieb seit 01.12.2020 für die privaten Programmveranstalter organisiert. Der neue Sender versorgt den nördlichen Teil vom Main-Tauber-Kreis mit digitalem Hörfunk auf Kanal 11B. Hier die aktuelle Programmbelegung: Radio 7, egoFM, baden.fm, DIE NEUE 107.7, die neue welle, DONAU 3 FM, HITRADIO OHR, RADIO REGENBOGEN, REGENBOGEN 2, Radio Ton, Radio Seefunk, bigFM, Radio TEDDY, antenne1, Schlager Radio und ANTENNA BW.

zur Meldung