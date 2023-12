Absolut Radio erneut mit dem deutschen Radiosiegel ausgezeichnet

(Frankfurt am Main / München) Am Dienstagabend, den 05. Dezember, war es wieder so weit. Die INITIATIVE RADIOSIEGEL vergab das deutsche Radiosiegel 2023. Und auch in diesem Jahr war einer der Preisträger Antenne Deutschland, für die Ausbildung bei ihrer Sendergruppe Absolut Radio.

Das Deutsche Radiosiegel, ein renommierter Preis verliehen von der INITIATIVE RADIOSIEGEL, wird an private Radiostationen vergeben, die Volontären eine erstklassige Ausbildung ermöglichen. Die besondere Eigenschaft des Radiosiegels besteht darin, dass nicht der Sender selbst sich bewirbt, sondern die Volontäre ihren Sender für diese Auszeichnung vorschlagen.

„2023 hat dies unser ehemaliger Volontär Florian Grosse getan“, verrät Tina Zacher, Programmleitung bei Absolut Radio. „Das macht uns ganz besonders stolz, da Florian bereits im April 2021 als Praktikant bei Absolut Radio begonnen und im Juli 2023 sein Volontariat erfolgreich absolviert hat. Nun ist er Morningshow-Moderator bei unserem Sender Absolut Germany. Und dies sehr erfolgreich“, führt Zacher weiter aus.

„Auch als noch recht junges Unternehmen am deutschen Radiomarkt war und ist uns die Ausbildung des Radio-Nachwuchses von Anfang an sehr wichtig. Auch hier gehen wir mit Absolut Radio etwas andere Wege als in der Branche üblich. Und das mit Erfolg, wie uns die Radiosiegel-Jury auch 2023 wieder bestätigt“, ergänzt Mirko Drenger, CEO der Antenne Deutschland.

Wie am Beispiel Florian Grosse zu erkennen ist, bietet Antenne Deutschland den Volontären Einblick in sämtliche Bereiche des Senderkosmos von Absolut Radio. Denn er nahm schon in der Zeit seines Volontariats die Chance wahr, in die Moderation zu gehen und eine deutschlandweite Morningshow zu moderieren. Vom Marketing, über die Redaktion bis hin zur Moderation – alles ist möglich, wenn die Ausbildung fundiert und auf höchstem Niveau ist.

„Wir geben jungen Menschen schon frühzeitig die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen“, betont Tina Zacher.

So nahmen in diesem Jahr Lena Marie Huber (Volontärin) und ihr Volontariats-Pate Tobias Silvester Wieser, Moderator bei Absolut TOP, das Radiosiegel in Frankfurt stolz und dankend in Empfang – für eine neue Generation Nachwuchs bei Antenne Deutschland und Absolut Radio.

Über Antenne Deutschland

Antenne Deutschland ist Betreiberin des sogenannten 2. Bundesmux, einer Plattform für die bundesweite Distribution von Radiosendern über DAB+. Diese Plattform bietet insgesamt 16 Sendeplätze, von denen Antenne Deutschland einige zur Aussendung von sechs eigenen Absolut Radio Programmen (Absolut Bella, Absolut Germany, Absolut Hot, Absolut Oldie Classics, Absolut Relax und Absolut Top) nutzt und die übrigen Plätze an andere Sender vermietet. Antenne Deutschland ist damit eines der größten und reichweitenstärksten Radiounternehmen Deutschlands. Der Programmbetrieb und die modernen Studios befinden sich in Garching bei München.

