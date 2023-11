DAB+ in Sachsen: Design Dein Radio mit STAR FM

(Berlin) STAR FM – Das neue MAXIMUM ROCK Radio für Sachsen und Sachsen entscheidet, wie es aussieht! STAR FM MAXIMUM ROCK – Deutschlands erfolgreiches Rockradio Network sendet ab sofort auch landesweit in Sachsen in bester Klangqualität. Der Sender hat sich einen der begehrten Sendeplätze auf dem DAB+ Multiplex Kanal 12 A gesichert. Vier Millionen Menschen im Freistaat können damit rund um die Uhr Musik und Infos aus der Welt des Rock genießen.

“Wir haben bereits über die STAR FM App viele treue Hörer in Sachsen und freuen uns, durch die DAB+ Aufschaltung von STAR FM zur Vielfalt an empfangbaren Programmen in der Region beizutragen. Dazu gibt es auch das passende Begrüßungsgeschenk” so Alex Kind, Geschäftsführer STAR FM.

Passend zum neuen Rocksound in Sachsen können ab sofort alle im Freistaat lebenden Rockfans ihr eigenes DAB+ Radiodesign entwerfen. Ob Schwarz und in der Punk-Rock Version oder im Heavy Metal Design. Jeder kann sich auf starfm.de ausprobieren. Die besten Designs werden als DAB+ Radios produziert und verschenkt. Hier geht’s zum Designer: meinradio.dabplus.de/radiodesigner.html

