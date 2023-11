(München) Jacqueline Bierhorst ist zur neuen Präsidentin von WorldDAB gewählt worden, dem globalen Forum für DAB+. Bierhorst war zuvor Vizepräsident und vertrat Digital Radio Netherlands seit 2015 als Mitglied des Lenkungsausschusses der Organisation. Sie tritt die Nachfolge von Patrick Hannon an, der nach zehn Jahren in dieser Funktion zurücktritt. Die Übergabe erfolgte auf dem jährlichen WorldDAB Summit, der dieses Jahr in München stattfand.

