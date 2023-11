R810: Eine neu erfundene Designikone

(Bad Kötzting) Als Statement-Produkt, das entworfen wurde, um den Mittelpunkt eines jeden Wohnraums zu bilden, stellt Ruarks neues Spitzenmodell R810 die Neuinterpretation einer Designikone dar. Es glänzt mit beeindruckendem Klang, nahtloser Konnektivität und handwerklicher Perfektion. Die klaren, präzisen Linien und der polierte Chromständer des R810 spiegeln die hochmoderne Technologie wider, die unter seinem eleganten Erscheinungsbild liegt. Das Ruark R810 ist genauso sehr ein skulpturales Möbelstück wie ein Unterhaltungssystem und stärkt bei jedem Abspielen die emotionale Verbindung zwischen Ihnen und der Musik, die Sie mit Vorliebe hören. Der UVP liegt bei 3.699 €.

Das Ruark R810 ist als Wiederbelebung der renommierten Radiogramme der Vergangenheit und ebenfalls als Weiterentwicklung des klassischen R7-Designs gedacht. Es wurde von Grund auf neu entwickelt, um zeitlosen Luxus zu bieten und das Herzstück der Unterhaltung im Zuhause zu sein. Mit präzisen Formen und einem polierten Standfuß strahlt das R810 exklusiven, gediegenen Style aus. Zeitlose Optik macht das furnierte Gehäuse des R810 zu einem wahrhaft raffinierten Stück Wohnkultur. Die besondere Holzauswahl für den handgefertigten Frontgrill und die furnierten Gehäuse, die in sanftem Grau oder Walnuss erhältlich sind, verstärken seine charakteristische Ästhetik. Hergestellt aus nachhaltigen Hölzern, die sorgfältig gespleißt, gefärbt und neu zusammengesetzt werden, entstehen genau die satten Farbtöne von langsam wachsenden Harthölzern. Jedoch ohne negative ökologische Auswirkungen und mit dem zusätzlichen Vorteil von gleichmäßiger Maserung und Farben, die sich im Laufe der Zeit weniger verändern. Die moderne Interpretation eines zeitlosen Designs wird durch das Display des R810 abgerundet, es stellt die erforderlichen Einstellungen und Informationsquellen bereit und gibt Albumcover in atemberaubender Definition originalgetreu wieder. Die Hochformatausrichtung ahmt die Art und Weise nach, wie wir Anwendungen auf unseren Smartphones angezeigt bekommen. So wird die Bedienung des R810 zur Selbstverständlichkeit.

