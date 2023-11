Absolut Radio erstellt DJ Mix durch AI: Club Night auf Absolut TOP Radio ab morgen erstmalig AI-generiert

(München) Parallel zu dem im Sommer gelaunchten vollautomatisierten Radio Sender „Absolut Radio AI“ geht morgen, am 03. November 2023, die neue Club Night auf Absolut Top Radio on Air.

Mit großem Erfolg ging am 18. Juli 2023 Deutschlands erster AI moderierte Sender „Absolut Radio AI“ on Air. Der erste AI-generierte Radiosender, moderiert von kAI, sendet seitdem über DAB+, die Absolut Radio App und alle gängigen Streaming Portale.

„Die positiven Erfahrungswerte und Nutzungsdaten, die wir mit Absolut Radio AI in kürzester Zeit sammeln konnten, zeigen uns, dass wir hier die absolut richtige Richtung eingeschlagen haben. Der Sender entsteht durch die von AI-Tools generierten Inhalte und Moderationen, was uns im Radioalltag schneller, effizienter und smarter macht“, so Mirko Drenger, CEO der Antenne Deutschland GmbH & CO KG.

„Ab dem 03. November werden wir die Absolut TOP Club Night AI- generiert ausstrahlen. Jeden Freitag und Samstag wird diese on Air zu hören sein“, so Mirko Drenger weiter.

„Hierbei kommt eine Software aus den Niederlanden zum Einsatz“, erklärt Tina Zacher, Programmdirektorin der Absolut Radio Sendergruppe. „Durch den Einsatz modernster, AI-basierter Intelligenz erstellt die Software schnell makellose Mixe und macht den langwierigen Track-Matching-Prozess nahezu überflüssig. Dabei analysiert sie Geschwindigkeit und die Tonart der Tracks innerhalb weniger Sekunden und baut so passende Übergänge. Sie greift dazu ebenfalls auf klassische DJ-Mixing-Methoden zurück wie z.B. Bass Swap, Crossfades, Loop In, Loop out oder Filter Effekte. Wir können uns also vollkommen auf die Auswahl der Musik konzentrieren“, führt Tina Zacher weiter aus.

Über Antenne Deutschland

Antenne Deutschland ist Betreiberin des sogenannten 2. Bundesmux, einer Plattform für die bundesweite Distribution von Radiosendern über DAB+. Diese Plattform bietet insgesamt 16 Sendeplätze, von denen Antenne Deutschland einige zur Aussendung von sechs eigenen Absolut Radio Programmen (Absolut Bella, Absolut Germany, Absolut Hot, Absolut Oldie Classics, Absolut Relax und Absolut Top) nutzt und die übrigen Plätze an andere Sender vermietet. Antenne Deutschland ist damit eines der größten und reichweitenstärksten Radiounternehmen Deutschlands. Der Programmbetrieb und die modernen Studios befinden sich in Garching bei München.

Über die ad.audio GmbH, einem Joint Venture zwischen Antenne Deutschland und dem Außenwerber Ströer, bietet Antenne Deutschland zudem innovative Vermarktungsmöglichkeiten, die Radio, Online und Out of Home miteinander verbinden.

