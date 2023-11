Günstiger Einstieg zum 100. Geburtstag des Radios mit dem digitalen DAB+/FM-Taschenradio DOR-290 mit Bluetooth 5, Wecker, Display, RDS von VR-Radio

(Buggingen) Das Radio in Deutschland feiert seinen 100. Geburtstag! Einen günstigen Einstieg bietet das digitale DAB+/FM-Taschenradio DOR-290 von VR-Radio: Über DAB+ kann man die meisten Radiosender deutschlandweit in bester digitaler Qualität oder auch über UKW empfangen. Das beleuchtete Dot-Matrix-LCD-Display zeigt neben Datum und Uhrzeit auch Sender- und Programminformationen, Musiktitel und vieles mehr an. Und per Bluetooth 5 lassen sich die Lieblingssongs von Smartphone, Tablet & Co. streamen. Überall die Lieblings-Sender genießen und die Musik vom Handy streamen.

Bluetooth 5 für kabellose Musik-Übertragung von Smartphone, Tablet-PC & Co.

Große Sendervielfalt in digitaler Empfangsqualität

Jeweils 20 Senderspeicher für digitale und analoge Sender

Radio Data System (RDS) für Infos zu Interpret, Titel, Nachrichten u.v.m.

Integrierter Wecker mit 2 Weckzeiten und Snooze-Funktion

Beleuchtetes Dot-Matrix-LCD-Display mit einstellbarer Helligkeit

Mit dem digitalen DAB+/FM-Radio mit Bluetooth und Wecker von VR-Radio genießt man die volle Programmvielfalt: Per DAB+ kann man die meisten Radiosender deutschlandweit in bester digitaler Qualität empfangen. Oder man schaltet einfach auf das lokale Lieblings-UKW-Programm um. Je bis zu 20 analoge und digitale Sender lassen sich zum schnellen Abrufen als Favoriten abspeichern.

Stets über das Programm informiert: Das beleuchtete Dot-Matrix-LCD-Display zeigt neben Datum und Uhrzeit auch Sender- und Programm-Informationen, Musiktitel und mehr an. Die Helligkeit regelt man bequem nach Wunsch.

Musik-Streaming für mehr Abwechslung: Die Lieblings-Songs lassen sich einfach kabellos per Bluetooth 5 von Smartphone oder Tablet-PC übertragen – und das auch noch in bis zu 10 Metern Entfernung!

Perfekt für unterwegs: Der ausdauernde Akku versorgt einen bis zu 8 Stunden lang mit Musik – unabhängig von einer Steckdose. Er lässt sich ganz einfach an jedem USB-Port wieder aufladen, z.B. am PC, mit dem USB-Netzteil oder per Powerbank.

Angenehm wecken lassen und bis zu 2 Weckzeiten einstellen: Wenn’s noch zu früh ist, schlummert man dank Snooze-Funktion einfach ein paar Minuten weiter. So startet man immer entspannt mit dem Lieblingssender in den Tag.

Der UVP liegt bei 34,99 EUR.

