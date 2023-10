Koalitionsvertrag: Abschaltung von UKW bei wirtschaftlicher Tragfähigkeit der privaten Radiobranche

(München) Im Rahmen des Koalitionsvertrages für die Legislaturperiode 2023 – 2028 von CSU und Freie Wähler in Bayern haben sich die Koalitionspartner auch zum Thema Digitalisierung des Hörfunks geäußert (ab Seite 84): “Mit Blick auf das Auslaufen sämtlicher analoger Frequenzzuweisungen für den Hörfunkbereich im Jahr 2025 ist die Entscheidung darüber, wie Radio künftig verbreitet wird, von erheblicher Bedeutung für den Medienstandort Bayern. Nur mit wirtschaftlich erfolgreichen und gesunden privaten Radioanbietern können wir die einzigartige Medienvielfalt in Bayern auch weiterhin erhalten und nachhaltig stärken. Wir wollen deshalb zusammen mit der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien die UKW-Frequenzen bis zum Jahr 2035 verlängern. Ein Abschalten von UKW wird es erst geben, wenn die wirtschaftliche Tragfähigkeit der privaten Radiobranche dies zulässt. Zum Ausgleich wollen wir die Digitalisierung des Hörfunks in Bayern weiterhin fördern und dabei digitale Anbieter besonders unterstützen.

