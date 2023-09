Ab dem 31. August kommt privates Digital Radio DAB+ in die Altmark

(Halle/Magdeburg) Die in Sachsen-Anhalt lizenzierten Veranstalter VMG Verlags- und Mediengesellschaft mbH & Co. KG mit den Programmen radio SAW, Rockland Sachsen-Anhalt und 1A Deutsche Hits und Funkhaus Halle GmbH & Co. KG mit den Programmen Radio Brocken, 89.0 RTL und 89.0 In The Mix werden ab dem 31. August 2023 digital vom Sendeturm in Dequede abgestrahlt und sind damit auch im Norden von Sachsen-Anhalt kristallklar per Antenne zu empfangen.

Zeitgleich erfolgt am Sendestandort Schneidlingen und bis zum Jahresende auch an den Standorten Magdeburg/Kapaunberg und Halle/Petersberg die Erhöhung der Sendeleistung, um den Empfang noch weiter zu verbessern.

Um den Ausbau des Sendegebietes zu ermöglichen, stellte die Versammlung der Medienanstalt Sachsen-Anhalt Infrastrukturmittel aus ihrem Haushalt bereit. Der Vorsitzende der Versammlung, Markus Kurze, begrüßt den Ausbau von DAB+ in der Altmark und betonte: „Es war uns wichtig, die privaten Radiosender auch in der Altmark digital empfangbar zu machen. Die Programme tragen wesentlich zur Meinungs- und Informationsvielfalt in unserem Land bei und stärken auch die lokale Kultur und Identität. Der Ausbau ist ein weiterer Beitrag zur Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Stadt und Land.“

Radio SAW-Geschäftsführer, Harold Grönke, macht deutlich: „Nach vielen Jahren des Verhandelns haben wir gemeinsam mit dem Funkhaus Halle und der Medienanstalt Sachsen-Anhalt die Sicherheit für eine große Investition im ländlichen Raum im Norden Sachsen-Anhalts geschaffen. Darüber hinaus wird auch ins bereits bestehenden Sendernetz investiert: durch Leistungsverdopplung an drei Hauptsenderstandorten erhöht sich die technische Reichweite sowohl geografisch, als auch qualitativ: Funklöcher werden geschlossen und vor allem der Empfang innerhalb von Gebäuden wird optimiert. Auch hier werden wir in den kommenden Wochen ein deutlich optimiertes Sendeangebot machen können. Und so werden zum Jahresende ca. 500.000 Hörer unsere Programme entweder besser oder erstmalig per DAB+ empfangen.“

Der Geschäftsführer des Funkhauses Halle, Mike Bröhl, bringt seine Freude zum Ausdruck, „dass wir nun endlich auch den Norden unseres Landes mit Digitalradio versorgen können. Damit können einerseits die Altmärkerinnen und Altmärker ihre Lieblingsprogramme Radio Brocken und 89.0 RTL empfangen und andererseits können unsere Werbekunden ihre Spots nun auch in digitaler Klangqualität genießen. Zusätzlich kann sich der Norden Sachsen-Anhalts über das komplett neue Programm 89.0 RTL In The Mix freuen, was exklusiv über DAB+ in Sachsen-Anhalt ausgestrahlt wird. Darüber hinaus schließen wir damit die Lücke nach Niedersachsen und ein Umschalten ist nicht mehr notwendig. Hier sendet 89.0 RTL nämlich bereits seit einigen Wochen und ist damit nun in fünf Bundesländern über Digitalradio zu hören“, berichtet Mike Bröhl, Sprecher der Geschäftsführung im Funkhaus Halle.

