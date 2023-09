Michael Hambrock ab sofort Geschäftsführer von Energy Nürnberg und München

(Nürnberg) Michael Hambrock übernimmt mit Wirkung zum 01. September 2023 neben der Geschäftsführung von ENERGY München auch die Geschäftsführung von ENERGY in Nürnberg. Er berichtet direkt an den CEO ENERGY Deutschland, Olaf Hopp.

Michael Hambrock hatte diese Position bereits von 2010 bis 2015 inne, bevor er die Geschäftsführung von ENERGY München übernahm, die er auch weiterhin ausüben wird.

Olaf Hopp, CEO ENERGY Deutschland: „Ich freue mich sehr, dass Michael Hambrock sich bereit erklärt hat, die Verantwortung in dieser Doppelfunktion zu übernehmen. Seine enorme fachliche Kompetenz und seine Führungsqualitäten hat er in den letzten 22 Jahren im Unternehmen unzählige Male unter Beweis gestellt, so dass ich mir keine bessere Wahl für ENERGY Nürnberg vorstellen kann. Ich wünsche ihm viel Erfolg und freue mich auf die weiterhin sehr gute und enge Zusammenarbeit“.

Michael Hambrock, Geschäftsführer ENERGY München und ENERGY Nürnberg: „Ich bedanke mich für das mir entgegengebrachte Vertrauen und freue mich sehr, nun das operative Geschäft beider bayerischen ENERGY Standorte zu verantworten. Das Ziel bleibt, unterhaltsame Programme für die Hörerinnen und Hörer und kreative Angebote für die lokalen Werbetreibenden zu schaffen“.

zur Pressemeldung