Schweiz ist bereit für die Wintersaison 2023

(Zürich) Die Programme des deutschschweizer DAB+ Layers DCH 02 der SwissMediaCast sind künftig im Raum Klosters, Davos, Arosa und Lenzerheide zu empfangen. Die beiden Sender in Davos und Klosters wurden bereits am 22. Juni 2023 eingeschaltet. Der Sender in Mon zur Vesorgung der Lenzerheide und des Albula/Alvra folgt am 3. August 2023. Der Sender in Arosa ist für den 7. September 2023 geplant. Damit wird eine weitere touristisch bedeutsame Region mit DAB+ Programmen versorgt.

