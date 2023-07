OLDIE ANTENNE ab 31. Juli bundesweit via DAB+ zu hören

(Ismaning) Der Radiosender OLDIE ANTENNE ist ab 31. Juli 2023 bundesweit über den Digitalradiostandard DAB+ zu hören. Bislang war das Programm in acht Bundesländern teilnational zu empfangen. Mit einer einzigartigen Mischung aus Oldies der 70er und 80er Jahre erreicht der Sender immer mehr Menschen in Deutschland, und die zahlreichen Nachfragen nach einer bundesweiten digital-terrestrischen Verbreitung werden jetzt erfüllt.

„Für die OLDIE ANTENNE hat uns in den vergangenen Monaten aus ganz Deutschland eine große Nachfrage seitens der Hörerinnen und Hörer erreicht: Sie wünschen sich sehr, dass sie ihren Lieblingssender auch digital-terrestrisch via DAB+ bei ihnen zuhause und im Auto hören können“, erklärt Felix Kovac, CEO der ANTENNE BAYERN GROUP, zu der die OLDIE ANTENNE gehört. „Aufgrund der bislang regional begrenzten DAB+ Verfügbarkeit zahlt die bundesweite Aufschaltung insbesondere auf den Empfang in unserem Heimatmarkt Bayern und in Baden-Württemberg ein, wo wir bereits heute eine außergewöhnlich hohe Nutzung über das Internet haben und uns besonders starke Hörerzuwächse erhoffen.“

Das gesamte Team von OLDIE ANTENNE freut sich auf die bundesweite DAB+ Ausstrahlung: Bekannte und beliebte Personalities wie Stephan Lehmann, Viktor Worms oder Uwe Bahn begleiten ihre Hörerinnen und Hörer auf ihrer musikalischen Zeitreise und entdecken mit ihnen die Meilensteine der Musikgeschichte immer wieder neu: „Hauptsächlich spielen wir die großen Hits und handverlesene Perlen aus den 70er und 80er Jahren – dazu ältere Evergreens und teilweise auch Songs aus den frühen 90ern. Diese liebevoll zusammengestellte Feelgood-Mischung kommt wahnsinnig gut an… und das nicht nur bei ‚Oldies‘! Natürlich auch, weil unser hochkarätiges Moderatoren-Team dem Ganzen eine einzigartige Seele verleiht: die Kombination aus geballter Musik-Kompetenz, Spaß und Freiheiten am Mikrofon und die spürbare Leidenschaft, mit der alle dabei sind – das macht die OLDIE ANTENNE so besonders und wird viele neue Hörerinnen und Hörer in ganz Deutschland begeistern!“, so Jörg Muthsam, Head of OLDIE ANTENNE. Außerdem gibt es in der kostenlosen App und auf der Website von OLDIE ANTENNE zusätzliche Nonstop-Musik-Streams mit Rock Classics, Disco Fever oder Feten Hits. Alle Informationen zum Programm und Team sowie die Links zu den Apps von OLDIE ANTENNE gibt es unter oldieantenne.de.

Die landesweiten Verbreitungen von OLDIE ANTENNE via DAB+ in ausgewählten Bundesländern verstärken die technische Reichweite neben der Ausstrahlung über den zweiten Bundesmux. Selbstverständlich bleibt ANTENNE BAYERN, bislang national auch via DAB+ verbreitet, außerhalb Bayerns weiterhin flächendeckend über die neue ANTENNE BAYERN App, Smart Devices sowie auf der Sender-Website verfügbar. Im Heimatmarkt besteht eine DAB+ Verbreitung über den Landesmux.

zur Pressemeldung