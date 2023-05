Bayern Digital Radio wird 25

[München] Die Bayern Digital Radio wurde vor 25 Jahre am 8. Mai 1998 gegründet und war 1999 der erste lizenzierte Sendernetzbetreiber für DAB/DAB+ in Deutschland. Gesellschafter sind der Bayerische Rundfunk, die Media Broadcast GmbH und die Bayerische Medien Technik GmbH. Die Interessen der privaten Rundfunkanbieter werden dabei durch die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) vertreten.

Kerngeschäftsfeld des Unternehmens ist der rasche und effiziente Ausbau der Sendernetze für DAB/DAB+ in Bayern. Zurzeit betreibt die BDR die Sendernetze in München (Kanal 11C), Nürnberg (10C), Augsburg (9C), Ingolstadt (6A), Allgäu-Donau-Iller (8B) sowie Oberland-Südostoberbayern (7A) und erreicht damit große Teile der Radiohörerinnen und Hörer in Bayern. Insgesamt nutzt die BDR hierfür aktuell 29 Sendestandorte, wobei der Hotelturm in Augsburg seit 2011 in Eigenregie der BDR betrieben wird. Seit 2021 sind alle privaten und öffentlich-rechtlichen UKW-Radiostationen in Bayern auch über DAB+ zu empfangen – 65 private Radiostationen werden dabei über die genannten Netze der BDR ausgestrahlt. Für alle weiteren privaten Programme hat die BDR in Absprache mit der BLM Datenkapazitäten in den Netzen des Bayerischen Rundfunks angemietet.

Seit Anfang an engagiert sich die Bayern Digital Radio GmbH auch bei der Weiterentwicklung des digitalen Hörfunks. Hierzu initiiert und beteiligt sich das Unternehmen an Projekten, bei denen die Möglichkeiten und Chancen der Technologie Digital Audio Broadcasting genutzt werden. So betreibt die BDR aktuell ein DAB+-Testnetz im Kanal 10D worüber Entwicklungen wie EWF (Emergency Warning Functionality) und ART Announcement Radio Toolbox im Live-Betrieb erprobt werden können.

zur Pressemeldung