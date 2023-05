Immer auf Empfang mit den Albrecht Notfallsets: Das erfolgreiche Outdoor-Digitalradio DR 112 und das robuste Sprechfunkgerät Tectalk Outdoor sind als Notfallset PMR-Advanced erhältlich

(Dreieich / Trittau) Ob zuhause, im Urlaub oder unterwegs auf Trekking- oder Entdeckungstouren – das Notfallset PMR-Advanced von Albrecht kombiniert wichtige Empfangs- und Kommunikationsmöglichkeiten für jeden Fall der Fälle. Das praktische Outdoor-Digitalradio versorgt die Zuhörenden unterwegs mit allen gewünschten Informationen und Musik. Gleichzeitig ist das robuste Radio dank praktischer Handkurbel und integriertem Solarmodul stets einsatzbereit – da nahezu unabhängig von externen Stromquellen – und eignet sich daher perfekt für sämtliche Outdoor-Aktivitäten wie Wandern, Radfahren, Campen, Strandausflüge und natürlich alle Alltagssituationen. Neben DAB+ und UKW-Empfang verfügt das kompakte Multitalent auch über eine Streaming-Funktion und ist zudem als Taschenlampe, Leselicht und Powerbank einsetzbar. Passend zu all diesen Einsatzbereichen, ist das handliche PMR446-Sprechfunkgerät Albrecht Tectalk Outdoor gedacht, das auch bei widrigsten Umgebungsbedingungen immer für eine stabile Funkverbindung sorgt. Das Tectalk Outdoor ist eines der kleinsten und leichtesten PMR-Geräte, welches die IP67-Norm erfüllt, wassergeschützt und staubdicht ist und sich daher als perfekter Begleiter bei Outdoor-Aktivitäten und längeren Touren erweist. Das Notfallset PMR-Advanced ist online und im Fachhandel zum UVP von 254,90 Euro erhältlich. Weitere Notfalls-Sets mit anderen Outdoor-Komponenten sind zudem erhältlich.

Bei Stromausfall zuhause oder auf ausgiebigen Outdoor-Touren kann das mobile Kurbelradio sowohl für musikalische Begleitung sorgen, in den Abendstunden per Taschenlampe Licht spenden, als Powerbank fungieren oder sogar im Notfall einen Alarmton aussenden. Ist der Akku leer, sorgt das Albrecht DR 112 dank seines integrierten Solarmoduls und der praktischen Handkurbel schnell für Abhilfe. Für eine zuverlässige Kommunikation auch in Regionen mit schlechter oder fehlender Mobilfunknetzabdeckung kommt das PMR-Sprechfunkgerät zum Einsatz und hält einzelne Personen oder Gruppen in Kontakt. Das Funkgerät ist über seine zentrale Bedientaste äußerst einfach bedienbar und verfügt über eine Reichweite von bis zu 10 Kilometer. Durch die Squelch-Funktion lassen sich unerwünschte Störquellen während des Funkens eliminieren.

Das Albrecht Notfallset PMR-Advanced ist zum unverbindlichen Verkaufslistenpreis von 254,90 Euro erhältlich. Weitere Notfallsets, bestehend aus unterschiedlichen Produktkombinationen (Kurbelradios und PMR- sowie CB-Funkgeräten) sind im Online-Shop unter www.albrecht-midland.de erhältlich.

