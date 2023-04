Individualisierbare Radionachrichten in linearen Musikprogrammen – DAB+ Tests in Bayern

(München) Wie lassen sich Lieblingsmusik und persönliche Interessen bei Wortbeiträgen im linearen Radio kombinieren, welche Technologien braucht es und wie klingt es für Hörerinnen und Hörer? Im Rahmen des bayerischen Projektes Announcement Radio Toolbox (ART) untersucht die Bayerische Medien Technik (bmt) gemeinsam mit der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM), der Mediaschool Bayern, der Bayerischen Lokal-Radioprogramme (BLR) und der Bayern Digital Radio (BDR) die Kombination von reinen Musikprogrammen mit einem Infokanal in Digital Radio DAB+. Das Projekt hat eine Laufzeit von 14 Monaten und wird von der Bayerischen Staatskanzlei gefördert.

Im Projekt werden verschiedene Musikgenres (z.B. Elektro, Country, Jazz) parallel zu einem Infokanal über DAB+ im Testnetz 10D in Bayern ausgestrahlt. Die Beiträge im Infokanal sind in 10 Kategorien Verkehr, ÖPNV, Nachrichten, Warnungen, Events, Special Events, Wetter, Programmhinweise, Wirtschaftsnachrichten und Sport (DAB-Feature „Announcement“) klassifiziert und werden entsprechend signalisiert. Auf der Empfangsseite können die Zuhörenden neben dem reinen Musikprogramm am Radiogerät die gewünschten Kategorien individuell auswählen. Beim Hören wird bei Aussendung eines gewählten Wortbeitrags die Musik ausgeblendet, auf den Infokanal umgeschaltet und anschließend wieder auf das Musikprogramm zurückgewechselt. Die Durchsagefunktion ist aufgrund der Signalisierung nur bei den Musikprogrammen im Testkanal verfügbar.

Die Grundidee der automatisierten Radio-Durchsage ist nicht neu. Die Autofahrer-Rundfunk- Information (ARI) gab es bereits im UKW-Rundfunk seit den 1970er-Jahren. Später kam die RDS-Verkehrsdurchsage (Traffic Announcement) dazu. Mit der DAB-Technik wurde die Durchsagefunktion nochmal erweitert. Beispielsweise basiert auch der neue Dienst zur Bevölkerungswarnung in DAB (Emergency-Warning-Service EWS) u.a. auf diesem Prinzip. Vor dem Hintergrund eines verstärkten Bedürfnisses nach einem individualisierten Hörgenuss soll jetzt das Potential der DAB-Durchsagen in einem erweiterten Kontext untersucht werden.

Das Projekt behandelt neben der Umsetzung der Grundidee auch weitere technische Themenbereiche, wie beispielsweise die Cloud-gestützte Aufbereitung von Musik-programmen, die Sprachsynthese von Wortinhalten, die Virtualisierung des DAB-Multiplexers und die IP-basierte Zuführung zur DAB-Aussendung. Ferner sind die Evaluierung von verschiedenen Empfangsgeräten und eine Nutzerbefragung Gegenstand des Projektes.

Das Angebot kann im Verbreitungsgebiet des Testkanals 10D in Bayern empfangen werden. Für die Auswahl der Durchsagen ist ein DAB+ Radio nötig, welches das Announcement-Feature unterstützt. Mehr Informationen zum Projekt finden Sie hier.

zur Pressemeldung