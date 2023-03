Landesanstalt für Medien NRW richtet Call for Interest zu DAB+ Regio-Ausschreibung an alle Hörfunkveranstalter

(Düsseldorf) Nie gab es mehr Radio in NRW. Bereits seit dem Herbst 2021 profitieren die Radiohörerinnen und -hörer in NRW neben der vielfältigsten Lokalfunklandschaft in Europa von zahlreichen neuen DAB+-Sendern. Und mit NRW1 gibt es seit wenigen Monaten auch ein neues landesweites UKW-Angebot. Nun steht die nächste Markterweiterung an: Die Landesanstalt für Medien NRW bereitet die Ausschreibung eines zusätzlichen landesweiten, regionalisierten DAB+-Multiplex (DAB+-Regio) vor. Und Sie können uns dabei helfen, diese Ausschreibung möglichst gut an die Bedürfnisse Ihrer Branche anzupassen.

Ab sofort sind alle Hörfunkveranstalter, die Interesse an einer Verbreitung eines oder mehrerer Radioprogramme über DAB+ in Nordrhein-Westfalen haben, aufgerufen, am Call for Interest der Medienanstalt NRW teilzunehmen. Bitte teilen Sie uns dazu bis zum 30. März 2023 schriftlich mit, ob und in welcher Form Sie sich als Veranstalter an einer Nutzung von regionalen Übertragungskapazitäten auf einem zusätzlichen landesweiten, regionalisierten DAB+-Multiplex (DAB+-Regio) beteiligen wollen und in welcher Form Sie sich das vorstellen können. Hierauf aufbauend wird die Medienanstalt NRW im zeitlichen Nachgang über die Durchführung eines Verfahrens entscheiden.

Ziel der Medienanstalt NRW ist es, eine möglichst hohe Angebotsvielfalt zu erreichen und zur Stärkung der lokalen Vielfalt auch den Lokalfunk in NRW in der jeweiligen Region zu berücksichtigen. Außerdem wird eine flächendeckende Versorgung angestrebt. „Wir wollen mit der Ausschreibung von DAB+ Regio die Voraussetzungen für einen möglichst flächendeckenden und vor allem wirtschaftlich tragfähigen Sendebetrieb in allen Regionen schaffen. Mit Ihrer Beteiligung an unserem Call for Interest können Sie uns dabei in Ihrem eigenen Interesse und im Interesse einer noch vielfältigeren Audiolandschaft in NRW unterstützen“, kommentiert Dr. Tobias Schmid, Direktor der Landesanstalt für Medien NRW, den heute veröffentlichten Aufruf.

Genauere Informationen zum Call for Interest sowie die Aufteilung der Regionen entnehmen Sie bitte den Dokumenten, die ab sofort auf unserer Website zur Verfügung stehen. Für eine Beteiligung an der späteren Ausschreibung ist eine Teilnahme am Call for Interest keine Voraussetzung. Die Ausschreibung von DAB+ Regio ist für das vierte Quartal 2023 geplant.

zur Pressemeldung incl. Call for Interest