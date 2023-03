RAUDIO.BIZ gewinnt Elmar Stein als Digital Sales & Programmatic Audio-Experten

(Leipzig) Elmar Stein (41), ehemaliger Director Digital Sales bei RMS, startet am 1. April 2023 als Head of New Audio Sales RAUDIO.BIZ mit dem Schwerpunkt Digital Sales & Programmatic Audio. Er verstärkt damit das nationale Sales-Team in direkter Berichtslinie zu Chief Sales Officer Michael Samak beim nationalen New Audio Vermarkter, der mit den digitalen Audio-Inventaren von ENERGY Media und REGIOCAST sein Vermarktungsportfolio zuletzt umfangreich erweitern konnte.

Von 2015 bis April 2022 war Elmar Stein als ausgewiesener Digital-Experte bei RMS, wo er den kompletten Digitalvertrieb verantwortete. Ab 2017 bediente er als Director Digital Sales mit seinem zwölfköpfigen Team die Marktschnittstelle zu Media-Agenturen und Direktkunden. Zusätzlich zu seinen Aufgaben des Ausbaus und der Weiterentwicklung der Vertriebsstrategie von Online Audio verantwortete er bei RMS die Bereiche Campaign Management und Programmatic Advertising. Von 2009 bis 2015 führte Stein als Team Lead Sales bei Ströer Digital Media ein vierköpfiges Sales-Team mit Fokus auf Display-, Video-, Mobile- und E-Mail-Advertising. Zuletzt war er bei Samba TV, einem auf die Messung und Analyse der Nutzungsgewohnheiten von Smart-TV-Zuschauern spezialisierten U.S.-Tech-Unternehmen. Mit der Expansion nach Deutschland war er dort seit Mai 2022 als Director of Sales für den Aufbau der Vermarktung zuständig.

Andreas Schilling, Geschäftsführender Gesellschafter RAUDIO.BIZ:

„Als nationaler New Audio Vermarkter treiben wir technologische Innovationen voran, um gemeinsam mit unseren Marktpartnern neue Chancen in der Audio-Vermarktung zu nutzen. Dafür besetzen wir jede Position in unserem Team mit dem ‚perfect fit‘. Elmar Stein bringt nicht nur Expertise in der programmatischen Vermarktung mit, sondern verfügt darüber hinaus über langjährige Erfahrung in den Bereichen Digital Marketing & Sales, Partner Relation Management und Leadership. Gemeinsam mit ihm werden wir unser Vermarktungs- und Angebotsportfolio weiter skalieren und die Wachstumsstory von RAUDIO.BIZ fortschreiben. Elmar Stein wird für unsere Marktpartner mit Blick auf alle relevanten Themen rund um Programmatic Audio ein exzellenter Sparringspartner sein und unsere Relevanz im Werbemarkt weiter erhöhen.“

Elmar Stein: „Der Audio-Markt ist in massiver Bewegung und birgt in der Kombination von Tech & Data völlig neue Chancen. Die Vision von RAUDIO.BIZ, die Vermarktung von Radio und Audio neu zu denken, hat mich überzeugt. Mit meiner Begeisterung und Leidenschaft für Digital Marketing und Programmatic Advertising freue ich mich darauf, zum Erfolg im Team beizutragen.“

