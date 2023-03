Trigger.FM ersetzt vice im Saarland

(Saarbrücken) Am 09. März 2023 fand in der Landesmedienanstalt Saarland die 165. Sitzung des LMS-Medienrates statt. Auf der Tagesordnung des Gremiums stand unter anderem das Thema „Änderung der Programmbelegung auf DAB+ Frequenzblock“. Der Medienrat stimmte einem Antrag der Media Broadcast GmbH zu, den Programmplatz des Radioprogramms „nice“ durch das Pro­gramm „Trigger.FM“ zu ersetzen. Bei „Trigger.FM“ handelt es sich ebenso wie „nice“ um ein 24-stündiges Hörfunkspartenprogramm, welches sich an deutschsprachige Menschen in der EU richtet, die sich hauptsächlich für Autos, Boote, Outdoor-Aktivitäten und die Musikrichtung Rock’n’Roll interessieren. Da es für diese Sparte im Saarland noch keinen Hörfunkanbieter gibt, verspricht sich der Medienrat von dieser Änderung eine Erhöhung der Angebotsvielfalt.

