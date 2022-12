MDR startet Regelbetrieb „MDR SACHSEN-ANHALT extra“ auf DAB+

(Leipzig) Der MDR erweitert sein DAB+ Sendernetz in Sachsen-Anhalt – am Dienstag, 13. Dezember, um den Standort Jessen sowie am Donnerstag, 15. Dezember 2022, um die Standorte Stendal und Genthin. Die DAB+ Versorgung in diesen Regionen wird dadurch weiter verbessert und stabilisiert. Zudem bringt der MDR den DAB+ Kanal „MDR SACHSEN-ANHALT extra“ an den Start. Das berichtet der Branchendienst INFODIGITAL.

„Mit dem Digitalradio-Empfang sind wir in Mitteldeutschland bereits sehr gut aufgestellt. Jetzt geht es darum, einzelne Versorgungslücken zu schließen und den Empfang aller MDR-Radioprogramme über DAB+ insgesamt zu optimieren“, so Niels Schulze, Leiter Programmverbreitung im MDR.

Mit der Inbetriebnahme der Standorte Jessen sowie Stendal und Genthin baut der MDR sein Sendenetz für DAB+ weiter kontinuierlich aus und schließt darüber hinaus auch die Lücke zur Brandenburger Landesgrenze.

Damit verbessert sich in Jessen und in der Region Annaburg für über 10.000 Einwohnerinnen und Einwohner der Digitalradio-Empfang in Gebäuden bzw. macht diesen nun möglich; in den Regionen Stendal, Tangermünde und Genthin profitieren rund 60.000 Einwohner von einem nun besseren In-House-Empfang über DAB+. Der Versorgungsgrad in Gebäuden erhöht sich damit in Sachsen-Anhalt auf 96 Prozent (plus drei Prozent); die Versorgung für den mobilen Empfang liegt bei 99 Prozent.

Erweitertes Programmangebot ab 15. Dezember: „MDR SACHSEN-ANHALT extra“

Parallel zur aktuellen Netzerweiterung bringt MDR SACHSEN-ANHALT den DAB+ Kanal „MDR SACHSEN-ANHALT extra“ an den Start, der am 15. Dezember seinen Regelbetrieb aufnimmt. „MDR SACHSEN-ANHALT extra“ wird vorwiegend genutzt, um Events und Sport-Veranstaltungen aus Sachsen-Anhalt zu übertragen. So dürfen sich die Hörerinnen und Hörer im kommenden Jahr unter anderem auf Fußball-Spiele des 1. FC Magdeburg und des Halleschen FC freuen, bei denen sie mit ihrem Digitalradio in voller Länge live dabei sein werden.