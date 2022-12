DAB+: Netzerweiterung in Thüringen zum 14. Dezember

(Leipzig) Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) erweitert am 14. Dezember sein DAB+ Sendernetz in Thüringen um den Standort Saalfeld. Die DAB+ Versorgung im Ballungsraum Saalfeld, Rudolstadt, Bad Blankenburg wird dadurch weiter verbessert und stabilisiert. Das berichtet der Branchendienst INFODIGITAL.

„Mit dem Digitalradio-Empfang sind wir in Mitteldeutschland bereits sehr gut aufgestellt. Jetzt geht es darum, einzelne Versorgungslücken zu schließen und den Empfang aller MDR-Radioprogramme über DAB+ insgesamt zu optimieren“, so Niels Schulze, Leiter Programmverbreitung im MDR.

Mit der Inbetriebnahme des Senders Saalfeld baut der MDR sein Sendenetz für DAB+ weiter kontinuierlich aus. Damit verbessert sich insbesondere im Ballungsraum Saalfeld, Rudolstadt, Bad Blankenburg für über 20.000 Einwohnerinnen und Einwohner der Digitalradio-Empfang in Gebäuden bzw. macht diesen nun möglich. Der Versorgungsgrad in Gebäuden erhöht sich damit in Thüringen auf 90 Prozent; die Versorgung für den mobilen Empfang liegt im Freistaat bereits bei 99 Prozent.