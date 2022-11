TechniSat mit Zugabe-Aktion für Digitalradios

(Daun) Mit der Zugabe-Aktion „Für kleine und große ­Super-Hörer“ unterstützt TechniSat seine Handelspartner in der verkaufsstarken Wintersaison. Wer im Aktionszeitraum bis zum 31. Dezember 2022 ein qualifiziertes Digitalradio des Herstellers erwirbt, bekommt einen Technifant Audioplayer für Kinder in der Wunschfarbe Blau oder Pink gratis dazu. Das gilt für die Topmodelle im ­TechniSat Sortiment: Digitradio 380 CD IR, ­Digitradio 586, Digitradio 602 und Digitradio 650.

Alle vier Aktionsmodelle können neben Radioprogrammen via DAB+ und UKW auch zigtausende Internetradio-Sender aus aller Welt empfangen. Je nach Modell sind die kompakten Microsysteme auch für die Wiedergabe von Musik von CDs, USB-Sticks oder Smartphones – z. B. via Spotify Connect – geeignet. Dafür wurden leistungsstarke Verstärker- und Lautsprecherkomponenten eingebaut, die beim Digitradio 602 und beim Digitradio 650 von einem integrierten 30 Watt Subwoofer unterstützt werden. Drei der Aktionsmodelle sind zudem mit einer Wireless-Charging-Fläche für das komfortable, kabellose Laden von kompatiblen Smartphones ausgestattet.

Die kostenlose Zugabe, der Technifant, ist ein digitaler Audioplayer für Kinder, der ohne komplizierte Erstinstallation, ohne Internetanbindung und ohne Abo-Modelle altersgerechte Inhalte wie Lieder und Hörspiele über seine Hütchen oder von anderen Quellen via Bluetooth abspielt. Ein Hütchen mit sorgfältig ausgewählten Entspannungsinhalten ist im Lieferumfang enthalten. Zusätzlich kann das Gerät, das von TechniSat in Deutschland entwickelt wurde und hier auch produziert wird, als Nachtlicht dienen und in verschiedenen Farben leuchten. Eine Akku-Ladung reicht für bis zu zehn Stunden Betriebszeit.

Mit einem Wert von 79 Euro (UVP) ist der Technifant im Weihnachtsgeschäft eine attraktive Zugabe und eine gute Geschenkidee für Kinder und Enkelkinder; damit hat der Fachhandel ein wirksames zusätzliches Verkaufsargument für die Premiumradios von TechniSat. Zusätzliche Arbeit macht die Aktion nicht, denn die Zugabe wird von den Kunden durch die Angabe der Seriennummer des gekauften Radios und das Hochladen des Rechnungsbelegs auf die Seite super-hoerer.de direkt beim Hersteller beantragt, der auch die weitere Abwicklung übernimmt.

Dem Fachhandel stellt TechniSat kostenloses PoS- und Infomaterial für die Bewerbung der Aktion zur Verfügung; auch digitale Inhalte für die Social-Media-Kanäle stehen im Fachhandelsbereich der Untenehmenswebseite bereit. Zusätzlich bewirbt TechniSat die Aktion im November und Dezember in reichweitenstarken Print- und ­Onlinemedien.

