Mache Musik zu einem wichtigen Lebensinhalt mit dem neuen eleganten Ruark Audio R2

(Bad Kötzting) Ruark Audio präsentiert die neueste Version seines R2-Musik System. Das völlig neue Design bringt das Ruark R2 auf den neuesten Stand der Technik, umgesetzt unter Beibehaltung der wichtigsten Details, die das R2 seit seiner Markteinführung im Jahr 2007 so beliebt gemacht haben. Die offensichtlichste Veränderung des R2 Mk4 zu seinem Vorgänger ist die schlanke Silhouette. Die eleganten neuen Proportionen ermöglichen das System fast überall in der Wohnung aufzustellen. So ist es perfekt für die Platzierung auf einer Fensterbank oder in einem Bücherregal geeignet. Das Aussehen des R2 ist einfach, dennoch umwerfend und absolut im Trend, genau das, was der designbewusste Kunden heute sucht. Das Gehäuse mit präzisen Linien und weiche Konturen, kombiniert mit dem Frontgrill aus echtem Holz schaffen ein zeitloses Retro-Modernes Gefühl. Zusammen mit seinem Display aus echtem Glas und dem Markenzeichen von Ruark, der Roto-Dial Bedieneinheit auf der Oberseite, ist das neue R2 unverkennbar im Ruark-Design. Die Wertigkeit der Verarbeitung ist sofort zu erkennen. Wie ein komplettes Musiksystem ist das Ruark R2 ausgestattet mit DAB+, UKW und Internet-Tuner mit Voreinstellungen. Es unterstützt direkt die wichtigsten Streaming Dienste wie Spotify, Amazon Musik und Deezer. Ebenfalls kann über den hochwertigen Bluetooth-Empfänger auch jeder andere Streamingdienst abgespielt werden. Die Bluetooth Wiedergabe funktioniert nahtlos, es integriert sich in die Volumenfunktion auf Handys und Tablets, die Lautstärke kann somit leicht erhöht oder reduziert werden. Das R2 verfügt auch über einen USB-C Lade- und Wiedergabeanschluss, einen schaltbaren Aux-Line-Eingang und einen Kopfhörer Ausgang. Fernbedienbar wird das R2 über die UNDOK-App sowie eine optional erhältliche kompakte Fernbedienung. Das Farb-LCD Display zeigt deutlich Uhrzeit, Alarm und Programm Informationen einschließlich Station und Albumcover an. Die Helligkeit wird über einen Sensor automatisch angepasst, um dem Umgebungslicht gerecht zu werden. Wie bei allen Ruark Produkten wurden auch beim R2 nur sorgfältig ausgewählte Technologien eingesetzt, um einen wunderbar sauberen und klaren Klang zu liefern. Der lineare Verstärker, verbunden mit den eigenentwickelten NS+ Lautsprechersystemen des Unternehmens sowie die adaptive Entzerrung sorgen für eine perfekte Klangbalance bei allen Musikrichtungen oder auch gesprochenen Wortinhalten. So trägt das R2 in der scheinbar hektischen Welt von heute zu einem wesentlichen Teil der Entspannung bei. Der UVP liegt bei 599,- €.

Ruark Audio ist ein in Familienbesitz befindliches britisches Unternehmen, das seit 1985 hochwertige Audioprodukte produziert. Musik und Design sind ihre Leidenschaft und sie arbeiten unermüdlich, um sicherzustellen, dass ihre Produkte ihre Umgebung und ihren Klang so gut verbessern, wie sie aussehen. Von stylischen Radios bis hin zu integrierten Musiksystemen und kompakten Aktivlautsprechern werden alle Ruark-Produkte in den eigenen Geschäftsräumen in UK Southend on Sea, Essex entwickelt, folgend der Besessenheit zeitlose Produkte zu schaffen, an denen Kunden jahrelang Freude haben werden.

