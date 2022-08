TechniSat präsentiert das erste stationäre Digitalradio mit BestTune™-Technologie

(Daun) Beim neuen DIGITRADIO 307 BT setzt TechniSat auf die BestTune™-Technologie. Hierbei werden alle verfügbaren DAB+ und UKW/FM-Sender in einer einzigen Programmliste kombiniert – das Umherschalten zwischen DAB+ und UKW-Modus entfällt. Ein Sender, der sowohl über DAB+ wie auch UKW/FM empfangen wird, taucht nur einmal in der Sendergesamtliste auf. Und zwar in der Version (DAB+ oder UKW), die im Empfangsgebiet in höherer Signalstärke ausgestrahlt wird. So behält man die empfangbaren DAB+ und UKW Sender ohne Dopplungen bequem im Blick und hat schnelleren Zugriff auf den Lieblingssender in der lokal bestmöglichen Empfangsqualität. Der BestTune™ Modus ist dabei als separater Modus, neben DAB+ und UKW, im Radio auswählbar.

Das DIGITRADIO 307 BT begeistert darüber hinaus mit tollem Design und hervorragender Soundqualität. Insbesondere der eingebaute, fünf Watt starke Lautsprecher klingt für ein Radio der Kompaktklasse überzeugend. Zur Speicherung der DAB+ und UKW-Senderfavoriten stehen jeweils 20 Programmplätze zur Verfügung. Wer mehr als nur Radio hören möchte, liegt mit dem DIGITRADIO 307 BT genau richtig. Neben dem AUX-Anschluss für externe Musikquellen bietet das Digitalradio die Möglichkeit, Audioinhalte vom PC oder Smartphone kabellos via Bluetooth direkt auf das Gerät zu übertragen. Praktische Weck-, Sleeptimer- und Snooze-Funktionen machen das DIGITRADIO 307 BT zudem fit für den Einsatz als Radiowecker. Es lassen sich sogar zwei verschiedene Radiowecktimer einstellen. Das integrierte, 2,4“ große Farbdisplay ist dimmbar und zeigt Informationen zum laufenden Programm wie auch die Uhrzeit an.

Das DIGITRADIO 307 BT ist ab sofort im Fachhandel oder im TechniSat OnlineShop in den Farben Schwarz und Silber erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 115,- Euro.

