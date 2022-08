Drei von vier gehörten Radiominuten in der Schweiz sind digital

(Bern) Die Radionutzung über DAB+ und das Internet machen drei Viertel der Gesamtradionutzung aus. Während Junge IP-Radio vorziehen, hört die ältere Altersgruppe am liebsten über DAB+. Im Auto werden inzwischen 62 von 100 Minuten über digitalem Weg empfangen.

Radiohörerinnen und -Hörer empfingen im Frühjahr 2022 von 100 Radiominuten pro Tag durchschnittlich 75 Minuten auf digitalem Weg. Dies hat die Arbeitsgruppe Digitale Migration (“AG DigiMig”) im Rahmen des SwissRadioDays am 25. August 2022 bekannt gegeben. Die digitale Radionutzung ist in den letzten sechs Jahren um 26 Prozentpunkte gestiegen: von 49% im Herbst 2015 auf 75% im Frühjahr 2022. Gleichzeitig hat sich die UKW-Nutzung halbiert und ist von 51% auf 25% gesunken. Gar nur noch 13 von 100 Personen gaben an, ihre Radioprogramme ausschliesslich über UKW zu empfangen. Die Nutzung über das Internet macht rund einen Drittel aus, 41% der Radionutzung geschehen über DAB+. DAB+ ist damit mit Abstand der beliebteste Radioempfangsweg in der Schweiz.

Die Digitalisierung der Nutzung scheint sich auf hohem Niveau zu stabilisieren: In der Deutschschweiz ist sie am weitesten fortgeschritten. Dort erfolgen rund 76% der Radionutzung über DAB+ oder das Internet (72% Romandie, 75% italienische Schweiz).

Digitalradio macht mittlerweile in jedem Alterssegment mindestens rund 70% der Nutzung aus. Die digitale Migration ist bei den 15-34-Jährigen mit 82% der Nutzung am weitesten fortgeschritten, die Nutzung übers Internet ist dort mit 44% der Nutzung der stärkste Empfangsweg. Bei den 55+-Jährigen macht die digitale Nutzung 70% aus.

Zuhause wird mit Abstand am längsten Radio gehört (64% der gesamten Radionutzung). Am Arbeitsplatz werden 18% der Gesamtradionutzung generiert, am meisten über DAB+ (44%) oder Internet (36%). Im Auto erfolgen 12% der Gesamtradionutzung. Der grössere Anteil der Nutzung geschieht auch dort via DAB+ (51%). Zusammen mit den 11% via Internet ist die Radionutzung im Auto jetzt zu 62% digital.

Im ersten Halbjahr 2022 wurden in der Schweiz rund 250’000 DAB+-Radios verkauft. Hinzu kommen 125’000 DAB+-Geräte in den Autos. Damit haben sich Schweizerinnen und Schweizer bisher rund 6.25 Mio. DAB+ Radios angeschafft. Zudem: 99.9 aller neuen Personenwagen verfügen standardmässig über ein DAB+-Radio.

