Mehr DAB+ in der Region Oberland-Südostoberbayern durch neuen Standort am Tegernsee Wallberg

[München] Mit Tegernsee Wallberg bekommt das Regionalnetz für DAB+ in der Region Oberland-Südostoberbayern ab sofort Zuwachs. Der im südlichen Teil des Tegernsees gelegener Sender ist nun bereits der elfte Standort im Kanal 7A und optimiert den digitalen Radioempfang vor allem im südlichen Teil des Landkreises Miesbach. Besonders die Gemeinden Rottach-Egern und Tegernsee können sich über einen besseren Empfang freuen. Insgesamt werden nun in der Region ca. 1,26 Mio. Einwohner*innen mit den DAB+-Programmen des Regionalnetzes Oberland-Südostoberbayern erreicht. Für ca. 1,18 Mio. Einwohner*innen ist zum Empfang der DAB+-Programme eine Zimmerantenne ausreichend. Aktuell können damit ihre regionalen DAB+-Programme ca. 91,6 % der Bewohner*innen DAB+ in Gebäuden und ca. 98,1 % mobil empfangen. Der Sender arbeitet mit einer Leistung von 1 kW ERP. Netzbetreiber des Regionalnetzes ist die Bayern Digital Radio GmbH.

Das Netz Oberland-Südostoberbayern mit dem Ensemblenamen „Oberbayern Süd“ umfasst aktuell die Radiostationen 106,4 TOP FM, Alpin FM, Bayernwelle SüdOst, Münchner Kirchenradio, Radio Alpenwelle, Radio BUH, Radio Charivari Rosenheim, Radio Galaxy Rosenheim, Radio ISW und Radio Oberland.

zur Pressemeldung