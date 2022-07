Deutscher Fussball-Bund und SPORTRADIO DEUTSCHLAND setzen Partnerschaft fort

(Leipzig) Fußballfans aufgepasst: Auch in der kommenden Saison führt im Radio kein Weg an SPORTRADIO DEUTSCHLAND vorbei. Denn nach einer Vereinbarung mit der DFL Deutsche Fußball Liga zur Übertragung aus der Bundesliga und 2. Bundesliga hat sich SPORTRADIO DEUTSCHLAND nun auch mit der DFB GmbH & Co. KG auf den Ausbau der bestehenden Partnerschaft geeinigt. Damit überträgt Deutschlands Sportradio, das bundesweit über DAB+ und Internetstream empfangbar ist, live vom DFB-Pokal, der 3. Liga sowie von der FLYERALARM Frauen-Bundesliga und dem DFB-Pokal der Frauen. Das Finale sowie die Halbfinale des DFB-Pokals der Männer überträgt SPORTADIO DEUTSCHLAND live und in voller Länge. Das einzigartige Fußballerlebnis wird durch News, Reportagen und Interviews abgerundet.

Ulrich Müller, Geschäftsführer SPORTRADIO DEUTSCHLAND: „Mehr Fußball geht im Radio nicht! Neben Bundesliga und 2. Bundesliga können wir nun auch live vom DFB-Pokal der Männer und Frauen sowie von der 3. Liga und der FLYERALARM Frauen-Bundesliga berichten. Das unterstreicht unseren Anspruch, die Nummer Eins für alle Sportfans im Audiobereich zu sein. Bei uns lebt die Fußball-Leidenschaft.“

