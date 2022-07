ROCK ANTENNE: Community in Österreich wächst erneut

(Ismaning) Nach aktueller Ausweisung durch den Radiotest legt die ROCK ANTENNE-Community erneut zu und erreicht insgesamt 45.000 Hörer:innen am Tag in Österreich. Damit wächst die Tagesreichweite von Montag bis Freitag um 21,6 % im Vergleich zum Vorjahr. „DAB+ rockt, ROCK ANTENNE rockt, gemeinsam mit unserer Community rocken wir das ganze Land”, freut sich ROCK ANTENNE-Geschäftsführer Guy Fränkel. „Daher werden wir unser Team und Programm ab Herbst ausbauen und haben eine ganz besondere Überraschung für unsere Fans in Österreich.“ Bei der offiziellen Ausweisung durch den Radiotest erzielt ROCK ANTENNE montags bis sonntags eine Tagesreichweite von 42.000 Hörer:innen (+ 31,25 % im Vergleich zum Vorjahr). Betrachtet man die werberelevante Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sind es 34.000 Hörer:innen (+ 61,9 % im Vergleich zum Vorjahr).

