Crispin Henke neuer Geschäftsführer von ad.audio

(Hamburg) Crispin Henke (35) ergänzt ab dem 01.08.2022 als Geschäftsführer die Leitung der ad.audio GmbH. Er leitet das Unternehmen zukünftig gemeinsam mit Antenne Deutschland CEO Mirko Drenger. Henke ist seit Gründung der ad.audio GmbH als Sales Director maßgeblich am Aufbau und der erfolgreichen Entwicklung des nationalen Radiovermarkters beteiligt. Vor seinem Wechsel zu ad.audio war der studierte Medien- und Kommunikationsprofi unter anderem sehr erfolgreich bei der Unruly Group (News Corp) als Sales Director tätig.

Mirko Drenger zur Erweiterung der Geschäftsführung: „Ich freue mich, dass wir mit der Ernennung von Crispin Henke zum Geschäftsführer die Wachstumsstrategie der ad.audio unterstreichen und uns personell weiter verstärken können. Gemeinsam mit unserem Partner Ströer werden wir in den kommenden Monaten weitere innovative und attraktive Audio-Pakete anbieten und damit den Sendern in unserer Vermarktung ermöglichen, neue Vermarktungspotentiale zu erschließen. Crispin kennt unser Portfolio und unsere Kunden bestens und wird neue Impulse in der Audiovermarktung setzen.“

ad.audio ermöglicht holistische Audiokampagnen auf digitalen Premium-Inventaren. So sind beispielsweise seit Mai die sechs Absolut Radio Sender nur exklusiv über die ad.audio buchbar. Neben nationalem DAB+ besteht das Inventar aus inhaltlich breit gefächerten Online-Audio Streams und redaktionell hochwertig gestalteten Podcasts.

zu ad.audio