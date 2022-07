(Stuttgart) Am Donnerstag, 21.Juli 2022 wurde der Senderstandort Waldstetten-Gmünd in Betrieb genommen. Damit verbessert sich die DAB+ Versorgung in Schwäbisch Gmünd und Waldstetten sowie entlang der Rems (B29) zwischen Aalen und Schorndorf für den DAB+ Mux “SWR BW N” im Frequenzblock (Kanal) 9D.

