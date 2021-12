KATHREIN Digital Systems wird Mitglied im Verein Digitalradio Deutschland

(Rosenheim) KATHREIN Digital Systems, Marktführer für digitale Satellitenempfangstechnik und Spezialist für digitale Signalverteilung, ist ab sofort Mitglied im Digitalradio Deutschland e.V.. Mit seinem über Jahrzehnte gewonnenen Know-how und seinem Engagement für die Verbreitung von digitalem Radio insbesondere durch den aktiven Vertrieb von DAB+ Endgeräten wird KATHREIN Digital Systems nun auch die vielfältigen Vereinsinitiativen unterstützen.

„Im Zuge der Digitalisierung vieler unserer Lebensbereiche bringen die Menschen ein Höchstmaß an Vertrauen auf – in Unternehmen, Marken, Produkte und Übertragungsstandards. Als Unternehmen wie als Verein kommt es vor allem in der heutigen Zeit darauf an, diesem Vertrauensvorschuss mit einem Höchstmaß an Verlässlichkeit, Kompetenz und Engagement zu begegnen. Hier gleichen sich unsere Ziele mit denen des Digitalradiovereins und wir freuen uns nun darauf, diese gemeinsam verfolgen zu können und die Erfolgsgeschichte von Digitalradio in Deutschland fortzuschreiben“, so Philipp Schlosser, Leiter Marketing & Kommunikation bei KATHREIN Digital Systems.

Dank des bundesweiten Vertriebsnetzes und eines kompetenten, engagierten Teams bietet KATHREIN Digital Systems schnelle Zugänge, kurze Wege und einen partnerschaftlichen Austausch mit allen Akteuren u.a. im Bereich Digitalradio/DAB+. Das wachsende Produktportfolio an DAB+ Empfangsgeräten umfasst Modelle für unterschiedliche Anwendungsbereiche in verschiedenen Preisklassen und ist nun ebenfalls über den Shop auf www.dabplus.de direkt für Endkunden verfügbar.

