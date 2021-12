DAB+ rund um Malchin und Teterow

(Hamburg) Mit der Inbetriebnahme (16.12) von zwei neuen Sendern am Standort Malchin ist das moderne Digitalradio (DAB+) mit den NDR Hörfunkprogrammen ab dem 16. Dezember 2021 auch in der Mitte Mecklenburg-Vorpommerns zu empfangen. Im Block 10C (213,36 MHz) wird die Region zwischen Dargun, Demmin, Stavenhagen, Groß Plasten und Vollrathsruhe versorgt, bei NDR 1 MV mit den Regionalanteilen aus dem Haff-Müritz-Studio Neubrandenburg. Radiohörerinnen und Radiohörer rund um Teterow bis nach Gnoien erhalten bei NDR 1 MV die regionalen Informationen aus dem Ostseestudio Rostock und wählen dazu den Block 11B (218,64 MHz). In Malchin, Neukalen, Teterow und vielen weiteren Orten können die NDR Programme dabei mit besserer Qualität im Haus über DAB+ gehört werden. Die Sender schließen auch die Versorgungslücken im Straßennetz, so auf der B104 zwischen Teterow und Stavenhagen, auf der B108 zwischen Moltzow und Matgendorf, auf der B110 zwischen Demmin und Tessin sowie auf der B194 zwischen Jürgenstorf und Lindenhof.

