Klassik Radio weitet Schweizer Sendegebiet aus

(Augsburg) Klassik Radio bleibt auf strategischem Expansionskurs: Der im März 2021 in einem ersten Schritt in die deutschsprachige Schweiz expandierte Sender ist künftig auch in der eidgenössischen Hauptstadt Bern, dem Berner Oberland, Biel-Solothurn und Oberwallis empfangbar. Damit gelingt Klassik Radio nach der landesweiten Verbreitung in Österreich ein weiterer potenzieller Hörerzuwachs im europäischen, deutschsprachigen Gebiet.

„Die Marke Klassik Radio wird die maßgebliche Audiobrand für klassische Musik in der EU sein. Dafür sind auch kleinere, regionale Erschließungen von Sendegebieten wichtig, besonders wenn Sie urbane Strukturen mit einem großen kulturaffinen Publikum und Entscheidern umfassen“, so Klassik Radio CMO und Geschäftsführerin Tina Jäger.

„Bern mit Oberland ist hierfür als Politik- und Verwaltungszentrum der Schweiz natürlich entscheidend. Wir geben unseren Werbepartnern so noch stärker Gelegenheit, mit nur einem Medium die exzellente, Bildungs- und Einkommensstarke Klassik-Zielgruppe in Deutschland, Österreich und der Schweiz abzudecken“, so Jäger weiter.

Die Aufschaltung des neuen Sendegebietes erfolgt zum 10. Dezember 2021.

