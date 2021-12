Neues Kathrein DAB+ HiFi-System mit CD-Player

(Rosenheim) Bundesweit und regional empfangbare DAB+ Programme, tausende Internetradiosender, Audio-Streamingdienste wie Amazon Music, Spotify und Deezer, die eigene Multimedia-Sammlung und sogar CDs – mit dem Kathrein DAB+ 200 ultimate bekommen Radio- und Musikfans alles in einem. Zudem ist das All-in-one WiFi-Audio-Musiksystem im edlen Design-Gehäuse ein leistungsstarker MP3-Rekorder und CD-Ripper: Damit lassen sich verschiedene Medienquellen, inklusive CDs, ganz einfach auf SD-Karte und USB-Stick aufzeichnen. „Mit dem DAB+ 200 ultimate erweitern wir unser DAB+ Line-up um ein echtes Multitalent, welches angesichts seiner Funktionsvielfalt und einzigartigen Ausstattung weit über einen simplen Empfänger hinausgeht. Als Radio, Multimedia- und CD-Player, ob live oder on-demand – es eignet sich, auch aufgrund seines hervorragenden Sounds, ideal als zentrale Musikquelle in jedem Haushalt“, erklärt Peter Haude, Produktmanager bei KATHREIN Digital Systems.

Die neue Kathrein Audiozentrale verfügt über ein hochauflösendes Display, lässt sich per Bluetooth/NFC blitzschnell mit weiteren Geräten verbinden sowie ganz einfach per App und Fernbedienung steuern. Selbstverständlich bietet das Kathrein DAB+ 200 ultimate auch alle wichtigen Anschlüsse und Komfortfunktionen wie Weckzeiten mit frei wählbarer Wiedergabequelle, einen Schlummermodus sowie einen einstellbaren Sleep-Timer. Das Kathrein DAB+ 200 ultimate ist ab Ende Januar zu einem UVP von 949,00 EUR verfügbar.

