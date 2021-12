Bau dein eigenes Radio – die Gewinner 2021 stehen fest

(München) Unter dem Motto “Aus Alt mach Neu” hatte der Bayerische Rundfunk einen Kreativ-Wettbewerb im Schuljahr 2020-2021 zum zweiten Mal ausgerufen und dazu kostenlos eine begrenzte Anzahl von DAB+-Bausätzen für alle weiterführenden bayerischen Schulen zur Verfügung gestellt. Der Bausatz ist eine gemeinsame Entwicklung mit der Bayern Digital Radio. Entwickelt und produziert wird er von der Firma Bemondis aus der Oberpfalz. Der Bausatz ist als funktionsbereites Stecksystem konzipiert, das ohne vertiefte Elektronikkenntnisse zusammengebaut werden kann. Die Schülerinnen und Schüler konnten hier lernen, wie ein Radio funktioniert und sich ganz nebenbei kreativ und handwerklich austoben. Das Thema Nachhaltigkeit spielte diesmal bei der Umsetzung eine zentrale Rolle. Möglichst nur recycelte Materialien sollten verwendet werden. Über 1640 Schülerinnen und Schüler aus ganz Bayern hatten sich im Januar 2021 für den Wettbewerb beworben, 950 von ihnen konnte der Bayerische Rundfunk mit Bausätzen versorgen.

Trotz der wirklich schwierigen Umstände, die auch dieses Schuljahr wieder begleiteten, wurden bis Ende August 2021 annähernd 200 Projekte eingereicht. Um der Fülle der wirklich tollen Ideen und Umsetzungen mehr Chancengleichheit einzuräumen, wurden alle Einsendungen nach Alter (U16 und Ü16) aufgeteilt. Bei Gruppenarbeiten entschied das mittlere Alter. In diesen beiden Kategorien wählte eine Jury aus führenden BR-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern die jeweils besten fünf Radios aus.

Isabella Schmid, Leitung Medienkompetenzprojekte: “Ich bin wieder begeistert, mit wie viel Kreativität, Leidenschaft und Können die Jugendlichen ihre Radios entworfen haben. Es zeigt: Das gute alte Radio kommt gut an und wenn man es auch noch selbst gestalten kann, umso besser. Interessant ist: Wir haben unsere Bewertungen in der Jury ja unabhängig voneinander abgegeben und waren uns offensichtlich dennoch sehr einig. Und was mich besonders gefreut hat: Alle Schularten haben sich beteiligt, denn dies ist eines der Projekte, bei dem alle mitmachen können.”

Steffen Jenter, Leitung BR24 Radio/Audio: “Auch im Digitalzeitalter behält das Radio seine Faszination. Das zeigen die tollen Werke der Schülerinnen und Schüler. Diese Begeisterung motiviert uns Macher, noch mal extra dafür zu sorgen, dass da auch täglich etwas Gutes zu hören ist im Radio.”

Stefan Maier, Leitung Programmbereich Bayern 2: “So viel Fantasie, so viele Ideen, so viel handwerkliches Geschick! Ich bin begeistert, was die jungen Leute aus ihren Radiobausätzen alles gemacht haben. Egal ob eingebaut, ummantelt, verfeinert oder verfremdet: Es hat viel Freude gemacht, nüchterne Technik in ungewöhnlicher Verpackung zu sehen. Und es hat mir besonders gefallen, dass die Jugendlichen so viel Leidenschaft für das wunderbare Medium Radio aufbringen.”

Der Wettbewerb “Bau dein eigenes Radio” ist eine Aktion der BR-Medienkompetenzprojekte und des BR-Marketings, unterstützt durch die HA Verbreitung und Controlling des Bayerischen Rundfunks.

