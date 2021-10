Das neue Digitalradio DR 86 von Albrecht mit „Senioren-Modus“

(Dreieich / Trittau) Mit dem neuen DR 86 bietet Albrecht Audio ein weiteres Digitalradio speziell für Senioren – aber auch für Kinder – mit hilfreichen Funktionen an. In der gut lesbaren 2,4 Zoll-LCD-Anzeige werden Radiosender, Liedername, Lautstärke, Signalstärke sowie Batteriestand angezeigt. Höchste Mobilität garantiert: Das DR 86 kann sowohl im Netz- als auch Akkubetrieb genutzt werden. Das Mono-Digitalradio bietet eine intuitive und komfortable Bedienung über große Tasten und den speziell von Albrecht Audio entwickelten und zusätzlich aktivierbaren Senioren-Modus. Damit sind versehentliche Fehlbedienungen so gut wie ausgeschlossen, denn in diesem aktivierten Modus lassen sich ausschließlich die Tasten Ein-/ Ausschalten, Lautstärke regeln und fünf Favoritensender (DAB+ oder UKW) aufrufen. Das ist auch für die jüngsten Hörer besonders praktisch, da ein unbeabsichtigtes Verstellen der Sendereinstellungen verhindert wird. Sowohl im UKW- als auch DAB+ Modus können fünf Programme festlegt werden. Der Hörer hat so die freie Wahl, welche Empfangstechnologie bei seinen Lieblingssendern zum Einsatz kommt und kann einfach zwischen den Sendern hin- und herschalten. Kabelloses Musikstreaming über Smartphone oder Tablet rundet das Hörvergnügen mit dem neuen DR 86 für alle Generationen ab.

Unkompliziert und technologisch ausgereift: Wer gerne in den Genuss von rauschfreiem Musikempfang kommt, eine umfassende Senderauswahl wünscht und dabei die einfache Handhabung bevorzugt, findet alles vereint im neuen Albrecht DR 86: Durch die zwei Betriebsmodi „Senior“ und „Standard“ ist das DR 86 ein Gerät für die ganze Familie, denn der Standard-Modus verfügt über zusätzliche Funktionen wie das kabellose Musik Streaming vom Smartphone oder Tablet. Wer sich jedoch vorrangig an Favoritensendern erfreuen möchte, kann durch die Aktivierung des Senioren-Modus Fehlbedienungen wie das Verstellen der Sendereinstellungen vermeiden und dennoch schnell und einfach einen Senderwechsel vornehmen. Denn nur Ein-/Aus-Taste, Lautstärkeregler und fünf Favoritensender sorgen im aktivierten Senioren-Modus für eine besonders einfache Bedienung.

Das moderne und zugleich solide Gehäuse unterstützt den klaren Sound, der sich über Kopfhörer aber auch ganz individuell genießen lässt. Grundsätzlich erfüllt das kleine, tragbare Albrecht DR 86 mit seinem sauberen digitalen Klang sämtliche Wünsche musikbegeisterter Hörer. Der integrierte 2200 mAh-Akku ermöglicht bis zu sieben Stunden rauschfreies Hörvergnügen über den soliden Mono-Lautsprecher mit 3 Watt – wo immer man möchte. Denn mit Abmessungen von 49 x 181 x 101 mm (L/B/H) und einem Gewicht von rund 420 g lässt sich das kleine Digitalradio bequem dorthin mitnehmen, wo man sein Lieblingsprogramm genießen möchte: Im Bad, in der Küche, im Garten oder unterwegs.

Das Digitalradio Albrecht DR 86 ist ab sofort im Fachhandel und online erhältlich. Der unverbindliche Verkaufslistenpreis liegt bei 79,90 Euro. Zum Lieferumfang gehört ein Netzteil (230 Volt) und ein 2200 mAh-Akku.

