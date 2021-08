(Marxzell) Seit dem 21.08.2021 ist ein neuer Sender Hochrhein für DAB+ Kanal 11B in Betrieb. Das meldet der Sendernetzbetreiber ON AIR support GmbH. Dieser Sender schließt den Versorgungskreis um den Schwarzwald herum und füllt die Lücke zwischen den Standorten Donaueschingen und Hochblauen auf. Auch die nördliche Schweiz wird durch diesen Sender optimal versorgt. Der Standort heisst an unterschiedlicher Stelle auch Rickenbach oder Bergalingen.

