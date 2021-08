Mirko Drenger neuer Geschäftsführer von Antenne Deutschland

(München) Mirko Drenger wird zum 1. September 2021 neuer Geschäftsführer von Antenne Deutschland, dem Anbieter der bundesweiten DAB+ Plattform mit bis zu 16 privaten Hörfunkprogrammen. Er folgt auf Joe Pawlas, der das Unternehmen Ende August auf eigenen Wunsch verlassen wird. Zum gleichen Zeitpunkt übernimmt Mirko Drenger auch die Geschäftsführung des nationalen Werbevermarkters ad.audio, einem Gemeinschaftsunternehmen von Antenne Deutschland und Ströer. Vor seinem Wechsel zu Antenne Deutschland war Mirko Drenger viele Jahre Geschäftsführer verschiedener Unternehmen innerhalb der freenet Group, wie zum Beispiel Jestoro, CheckTech Service und Farma Direkt. Er bringt über 20 Jahre Erfahrung in verschiedenen digitalen Geschäftsmodellen, Vermarktung, Unternehmensaufbau und Führung mit.

„Wir freuen uns, dass wir mit Mirko einen ausgewiesenen Experten für die Leitung von Antenne Deutschland gewinnen konnten. Seine langjährige Erfahrung in der Führung unterschiedlicher Konzerngesellschaften wird uns helfen, das junge Unternehmen noch schneller erfolgreich zu machen.“, sagt Arnold Stender, Geschäftsführer von Media Broadcast, auch im Namen des Mitgesellschafters Müller Medien. Stender ergänzt: „Bei Joe Pawlas bedanken wir uns ganz herzlich für seinen enormen Einsatz in der erfolgreichen Gründungsphase von Antenne Deutschland. Für seine neue Tätigkeit und privat wünschen wir Joe viel Erfolg und alles Gute.“

Die Antenne Deutschland GmbH & Co KG ist ein Konsortium der Absolut Digital GmbH & Co. KG und der Media Broadcast GmbH. Das Unternehmen hatte im Rahmen der Ausschreibung des Plattformbetriebes für die erste und letzte private DAB+ Plattform den Zuschlag der Landesmedienanstalten für die Veranstaltung und Verbreitung von nationalen Radioprogrammen erhalten. Gemeinsam mit Ströer, einem der führenden Außen- und Onlinevermarkter Deutschlands, gründete Antenne Deutschland den nationalen Werbevermarkter ad.audio. Die Gesellschaft vermarktet innovative Werbeformate entlang der gesamten Marketing-Wertschöpfungskette im digitalen Audiomarkt.

