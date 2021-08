Jan-Uwe Brinkmann verstärkt Management-Team der TEUTOCAST als Head of NRW

(Leipzig) Die TEUTOCAST hat sich mit einem weiteren erfahrenen Manager der Hörökonomie verstärkt. Jan-Uwe Brinkmann ist ab sofort verantwortlich für den Aufbau und die Führung einer eigenen Struktur mit eigenem Team in NRW. „Selten gab es im Radiomarkt solch eine spannende, disruptive Umgebung wie jetzt“, so Brinkmann. „Mit der Entschlossenheit der Investoren und des Managements, den dynamischen Content-Maschinen hinter unseren bundesweiten Programmangeboten sowie einem RAUDIO-aktiven Team steigen wir mit ein in die Entwicklung der RAUDIO-Landschaft in Deutschlands bevölkerungsreichstem Bundesland. Wir werden attraktive Programme anbieten und wollen uns mit der RAUDIO.BIZ ‚NRW‘ als Partner der Werbewirtschaft etablieren.“

Erwin Linnenbach: „Wir sind sehr erfreut, dass wir Jan-Uwe Brinkmann für uns gewinnen konnten. Er kennt den Markt bestens und wir haben ihn von unserem RAUDIO-Konzept und konsequenten Engagement für NRW überzeugt. Konnte man in Nordrhein-Westfalen bislang lokal teilweise nur ein einziges privates Radioprogramm empfangen, explodiert dank DAB+ nun das Angebot. Es entsteht eine vielfältige Programmlandschaft und somit auch endlich in NRW das über Jahrzehnte bisher so schmerzlich vermisste attraktive Werbeinventar.“

Die RAUDIO.BIZ, das nationale Vermarktungsunternehmen der TEUTOCAST, wird daher neben ihren Aktivitäten auf dem deutschen Markt auch den regionalen Markt in NRW offensiv entwickeln. „Es gibt noch genau zwei europäische Hörfunkmärkte, die aufgrund der bisherigen Marktbedingungen insbesondere in Sachen contentbasierte Programmangebote und Vermarktung bei weitem noch nicht ausgereift sind: Deutschland wegen bisher fehlender nationaler Programme sowie marktorientierter Vermarkter und Nordrhein-Westfalen wegen der bisherigen Monopolstruktur im rein lokalen, monopolistischen Privatfunk“, so Linnenbach weiter. „Die europäischen RAUDIO-Player blicken nun gespannt nach Deutschland und die deutschen RAUDIO-Player fokussiert nach NRW.“

Ziel der TEUTOCAST ist es, zunächst die Power des bundesweit agierenden RAUDIO.BIZ-Vermarktungsteams, die etablierten nationalen Programme von FEMOTION RADIO, dpd DRIVER’S RADIO und SPORTRADIO DEUTSCHLAND sowie zwei neue, regionale Hörfunkangebote für NRW miteinander zu verknüpfen. Parallel laufen Gespräche mit weiteren Programmanbietern in NRW zur Vermarktung. Linnenbach ergänzt: „Hier entsteht eine Blaupause für die Einführung landesweiter Special-Interest-Programme mit Bezug zum Bundesland – und mit RAUDIO eine völlig neue crossmediale Vermarktungsgattung.“

